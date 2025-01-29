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MİT'ten PKK/YPG'nin Yöneticisine Suriye'de Nokta Operasyonu

MİT, PKK/YPG'nin sözde yöneticisi Şiraz Ömer'i Suriye'de hedefli operasyonda etkisiz hale getirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:18
MİT'ten PKK/YPG'nin Yöneticisine Suriye'de Nokta Operasyonu

MİT'ten Terörle Mücadelede Başarı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Suriye yapılanmasını yöneten "Sözdar Afrin" kod adlı Şiraz Ömer'i Suriye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Operasyonun Detayları

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT'in hedef listesinde yer alan Şiraz Ömer'in yerinin tespit edilmesi, kapsamlı istihbari çalışmalar sonucunda gerçekleşti.

Ömer, terör örgütü PKK/YPG'nin mali yapılanmasında sözde yönetici olarak önemli bir rol üstleniyordu. MİT, Suriye'de Rumeylan-Malikiye yolunda gerçekleştirdiği operasyonda onu etkisiz hale getirdi.

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