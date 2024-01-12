MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal sınırda yakalandı Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Serhat Bal, yurt dışına kaçmaya çalışırken MİT'in saha ajanları tarafından sınır ötesi operasyonla ele geçirildi. Serhat Bal, Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.

MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal sınırda yakalandı Türkiye'ye getirildi
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Terör örgütleriyle mücadele eden MİT, sınır ötesi operasyonla PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Serhat Bal'ı yakaladı.

Serhat Bal, Avrupa'ya kaçmak üzereyken Ortadoğu'da bir ülkede ele geçirildi ve Türkiye'ye getirildi.

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