MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'lı Serhat Bal sınırda yakalandı Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Serhat Bal, yurt dışına kaçmaya çalışırken MİT'in saha ajanları tarafından sınır ötesi operasyonla ele geçirildi. Serhat Bal, Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.
Terör örgütleriyle mücadele eden MİT, sınır ötesi operasyonla PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Serhat Bal'ı yakaladı.
Serhat Bal, Avrupa'ya kaçmak üzereyken Ortadoğu'da bir ülkede ele geçirildi ve Türkiye'ye getirildi.