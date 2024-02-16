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Mit'ten Suriye'de operasyon: 10 askerin şehit olduğu saldırının faili terörist Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit olduğu saldırıya katılan, PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla öldürdü. Sakana, kırmızı bültenle aranan bir teröristti. Operasyon, MİT'in Suriye'deki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:41
Mit'ten Suriye'de operasyon: 10 askerin şehit olduğu saldırının faili terörist Fatma Sakana etkisiz hale getirildi

MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi. Sakana, 2006'da İran'da PKK'ya katılmış ve 2010-2012 arasında Şırnak'ta terör eylemlerine katılmıştı. Güvenlik kaynakları, Sakana'nın Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonuyla öldürüldüğünü bildirdi.

Terör örgütü PKK'nın 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit eden saldırıya katılan Sakana, sonrasında Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumlularından biri oldu. Sakana, kırmızı bültenle aranan bir teröristti. Sakana, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla öldürüldü.

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