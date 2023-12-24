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MİT'ten Suriye nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Bahoz Afrin kod adlı terörist öldürüldü

MİT'ten Suriye nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Bahoz Afrin kod adlı terörist öldürüldü Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu olarak bilinen "Bahoz Afrin" kod adlı önemli bir terörist lideri, gerçekleştirdiği operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirdi. MİT'in başarılı operasyonu, terör örgütünün lider kadrosuna yönelik kararlı mücadelesini sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, terörle mücadelede ulusal güvenliğini sağlamak ve bölgesel istikrarı desteklemek amacıyla bu tür operasyonlarına devam etmektedir.