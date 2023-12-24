MİT'ten Suriye nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Bahoz Afrin kod adlı terörist öldürüldü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu olarak bilinen "Bahoz Afrin" kod adlı önemli bir terörist lideri, gerçekleştirdiği operasyonla Suriye'de etkisiz hale getirdi. MİT'in başarılı operasyonu, terör örgütünün lider kadrosuna yönelik kararlı mücadelesini sürdürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, terörle mücadelede ulusal güvenliğini sağlamak ve bölgesel istikrarı desteklemek amacıyla bu tür operasyonlarına devam etmektedir.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye sınırındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirlenen Bahoz Afrin kod adlı teröristi tespit etti.
Eylem Hazırlığında İken MİT Takibe Aldı
Sansasyonel eylem arayışında olduğu istihbaratı alınan Bahoz Afrin, sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisindeyken MİT tarafından takibe alındı.
Etkisiz Hale Getirilme Kararı
MİT, Bahoz Afrin'in planladığı eylemin son aşamasında olduğunu tespit ederek teröristi etkisiz hale getirme kararı aldı.
MİT'in Başarılı Operasyonu
Başarılı bir operasyonla Bahoz Afrin, sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem planları içerisindeyken etkisiz hale getirildi.
Terör Örgütü Kriz Yaşıyor
Güvenlik kaynakları, MİT'in sürekli olarak terörist liderleri etkisiz hale getirmesinin örgütü bölgede büyük bir krizle karşı karşıya bıraktığını belirtiyor.
Bahoz Afrin Kimdir?
Bahoz Afrin, örgütün Suriye'deki hakimiyet döneminde katılım sağlayarak 2019'da tabur, ardından cephe sorumlusu olarak faaliyet göstermiştir. 2021 itibarıyla bölge yönetimine geçen Bahoz Afrin, sözde Ayn El Arap/Batı cephesi sorumlusu olmuştur. Güvenlik güçlerine ve sınırlara yönelik eylemleri sürdüren terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilmiştir.