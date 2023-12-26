MİT'ten terör örgütüne bir darbe daha: Sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK/KCK terör örgütüne karşı sınır ötesi operasyonlarını sürdüren Milli İstihbarat Teşkilatı, örgütün üst düzey yöneticilerini etkisiz hale getiriyor.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye kuzey bölge sorumlusu olan Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman'ı, düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Akman, örgütün öz savunma birliklerinin başında bulunuyordu.

Bahoz Zagros kod adını taşıyan terörist, Süleymaniye kuzey bölgesinin sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu. MİT, teröristin silahlı saldırı planladığını belirleyerek, operasyonla etkisizleştirdi.

PKK/KCK'nın mensubu olan ve terörden arananlar listesinde yer alan Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman, MİT'in örgüt içindeki gizli kaynakları sayesinde bulundu. MİT, Akman'ın yerini tespit ederek, operasyon başlattı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu olan ve terörden arananlar listesinde yer alan Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, MİT'in örgüt içindeki gizli kaynakları sayesinde tespit edildi. MİT, Akman'ın ülkeye yönelik silahlı eylem hazırlığında olduğunu belirleyerek, nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, PKK/KCK'nın üst düzey kadrosuna büyük bir darbe olarak değerlendirildi.

Akman, terör örgütüne katılım sağlama ve silahlı-ideolojik eğitim verme gibi faaliyetler içindeydi. Bu faaliyetleri MİT tarafından yakından takip edildi. Akman, uygun zaman geldiğinde yapılan operasyonla etkisiz hale getirildi.

2005 yılında terör örgütüne dahil olan Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, Kuzey Irak’taki faaliyetlerine 18 yıl devam etti. Mehmet Şefa Akman, en son PKK/KCK’nın Kuzey Süleymaniye bölgesindeki sözde öz savunma birliklerinin sorumlusu olarak görev yapıyordu.