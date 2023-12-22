MİT ve Emniyet'in koordineli operasyonu: Uyuşturucu kaçakçılığına dron destekli darbe

MİT ve Emniyet'in ortaklaşa düzenlediği operasyonla, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan 'G-42' kod adlı Zafer Ramadan isimli şüpheli Mersin'de yakalandı.

MİT ve Emniyet'in koordineli operasyonu: Uyuşturucu kaçakçılığına dron destekli darbe
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Mersin'de MİT ve Emniyet'in yaptığı ortak operasyonla, 'G-42' koduyla aranan uluslararası uyuşturucu baronu 'Zafer Ramadan' isimli şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucunda, Zafer Ramadan'ın Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. 

Özel harekat ve dron destekli operasyonda, uyuşturucu baronu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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