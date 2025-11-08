MİT ve Jandarma’dan İstanbul ve Adana’da Siber Casusluk Operasyonu: 2 Gözaltı

MİT ve Jandarma’dan ortak operasyonda 2 gözaltı

İstanbul ve Adana’da eş zamanlı baskın

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 6 Kasım'da İstanbul ve Adana'da düzenlenen ortak operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Ele geçirilen deliller ve itiraflar

Yapılan aramalarda, yasa dışı siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu. Şüphelilerin ifadelerinde suçlarını tamamen itiraf ettikleri ve kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleriyle irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri bildirildi.

Soruşturmanın seyri ve alınan tedbirler

Mahkemece, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol oynadıkları belirlenen zanlılar, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Operasyonun sonuçları ve soruşturmanın genişletilmesi

Operasyon kapsamında ele geçirilen ve birtakım kişisel verilerle ilişkili sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi tamamen erişime kapatıldı. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi.

