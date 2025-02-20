Mitch McConnell, 2026'daki Kongre Ara Seçimlerinde Yeniden Aday Olmayacak

Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, 2026 ara seçimlerinde yeni dönem için aday olmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:26
Mitch McConnell, 2026'daki Kongre Ara Seçimlerinde Yeniden Aday Olmayacak

Mitch McConnell'dan Şok Açıklama

ABD Senatosunun en uzun süre görev yapan isimlerinden olan Cumhuriyetçi Mitch McConnell, 2026 yılında gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinde yeniden aday olmayacağını duyurdu. 83 yaşındaki senatör, bu kararını Senato'daki konuşmasında verecek olduğu açıklama ile duyurdu.

Siyasi Kariyerine Nokta Koyuyor

McConnell, 1985'te başlayan siyasi kariyerine son vermeyi planladığını belirtti. Bu, uzun yıllar süren bir görev süresinin ardından gelen önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.

Sağlık Sorunları ve Tartışmalar

Son dönemde sağlık sorunları ile mücadele eden McConnell, ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump ile bazı konularda anlaşmazlıklar yaşamış ve Senato oylamalarında Cumhuriyetçi Partinin genel tutumuna aykırı oylar kullanmıştı.

McConnell, 7 dönem boyunca ABD Senatosunda görev yaparak Cumhuriyetçilerin en uzun süre Çoğunluk Lideri olarak hizmet eden isim olmuştur.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Motosiklet ve Kurye Trafiğine Yasak Geldi
2
Bayrampaşa'da Garaj Yangını: Bir Araç Kül Oldu
3
Sincan'da Lise Öğrencilerinden "Sağlık Olsun" Projesi Başlatıldı
4
Samsun Yakakent'te Kar Kalınlığı 1,5 Mete Ulaşarak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
5
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
6
İzmir Buca'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?