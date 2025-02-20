Mitch McConnell, 2026'daki Kongre Ara Seçimlerinde Yeniden Aday Olmayacak

Mitch McConnell'dan Şok Açıklama

ABD Senatosunun en uzun süre görev yapan isimlerinden olan Cumhuriyetçi Mitch McConnell, 2026 yılında gerçekleştirilecek Kongre ara seçimlerinde yeniden aday olmayacağını duyurdu. 83 yaşındaki senatör, bu kararını Senato'daki konuşmasında verecek olduğu açıklama ile duyurdu.

Siyasi Kariyerine Nokta Koyuyor

McConnell, 1985'te başlayan siyasi kariyerine son vermeyi planladığını belirtti. Bu, uzun yıllar süren bir görev süresinin ardından gelen önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.

Sağlık Sorunları ve Tartışmalar

Son dönemde sağlık sorunları ile mücadele eden McConnell, ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump ile bazı konularda anlaşmazlıklar yaşamış ve Senato oylamalarında Cumhuriyetçi Partinin genel tutumuna aykırı oylar kullanmıştı.

McConnell, 7 dönem boyunca ABD Senatosunda görev yaparak Cumhuriyetçilerin en uzun süre Çoğunluk Lideri olarak hizmet eden isim olmuştur.