MİT'in Irak'taki operasyon noktasında PKK'nın sözde basın sözcüsü öldürüldü!

Yerli ve yabancı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden büyük bir kararlılıkla sürdürülüyor. Bu operasyonlara MİT tarafından yeni operasyonlar eklendi.

Irak'ın kuzey bölgesinde yer alan Gara'da düzenlenen bir operasyonda PKK sözcüsü öldürüldü. Güvenlik kaynaklarına göre, PKK'nın basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adını kullanan Celal Birdal, Irak'ın Gara kentinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.





Açıklamada operasyona ilişkin detaylar da yer aldı. MİT, Celal Birdal’ın takip edilmesi için özel olarak bir saha çalışanı görevlendirdi. MİT'teki saha çalışanları, Celal Badal'ı adım adım takip etti.