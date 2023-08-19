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MİT'ten PKK'nın sözde kadın ve gençlik milislerinin yöneticilerine operasyon!

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MİT'ten PKK'nın sözde kadın ve gençlik milislerinin yöneticilerine operasyon!
MİT, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Haseke bölgesinde PKK'ya bağlı kadın ve gençlik yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda yapılanmanın sözde sorumlularından Hicran İcuz'yu etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriyenin kuzey bölgesinde nokta operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyinde bulunan Heseke bölgesinde bir operasyon düzenleyen MİT, PKK'ya bağlı kadın ve gençlik milislerinden Hicran İcuz'u, etkisiz hale getirdi. Yakın zamanda Suriye'de gerçekleştirilen başarılı bir MİT operasyonu, örgüt personelinin üslendikleri bölgeyi nadiren terk ettiğini ortaya çıkardı.

'Vejin Jiyan' kod adını kullanan Hikran İşkuzu, PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından biri olarak tanımlanıyor. 2016 yılında terör örgütüne katılan bir teröristin örgütün Suriye şubesinde kilit görevde bulunduğu tespit edildi.

MİT'ten PKK'nın sözde kadın ve gençlik milislerinin yöneticilerine operasyon!

SALDIRILARIN PLANLAYICILARI ARASINDAYDI

Son dönemde başarılı bir operasyonda ağır kayıplara uğrayan ve operasyonun intikamını almak isteyen bir grubun silahlandırılmasında görev alan Hicran İcuz, gerçekleştirilecek taarruzun planlayıcılarından biriydi. İskuzu ayrıca örgütün zorlayarak askere aldığı Suriyeli çocuk ve gençlerin silahlı eğitiminden de sorumludur.

Güvenlik kaynakları, MİT'in etkisiz hale getirdiği önemli PKK kadrolarının ölümlerinin örgütün tabanının moralini yüksek tutmak için örtbas edildiğini ve değiştirildiğini söylüyor. Örgüt medyası, MİT'in operasyon düzenlediği İçüz'ün bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti. Güvenlik kaynakları, İçüz hakkındaki dezenformasyon kampanyasının örgüt içindeki terörist konumunun önemini gösterdiğini söyledi.

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