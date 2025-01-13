Miyazaki Açıklarında 6,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Japonya'nın Güneybatısında Deprem Alarmı!

Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında, 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem yerel saatle 21.19'da gerçekleşti ve 30 kilometre derinlikte kaydedildi.

USGS'den Alternatif Ölçüm

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak duyurdu. Çeşitli kaynaklar arasındaki bu farklılık, depremin ciddiyetini ve etkilerini değerlendirmekte dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Dev Dalga Uyarısı

Devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaletleri kıyılarına yönelik "dev dalga" uyarısı yapıldığını bildirdi. Bu tür uyarılar, kıyı bölgelerinde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak amacıyla son derece önemlidir.

Sarsıntı Kyuşu Bölgesinde Hissedildi

Resmi haber ajansı Kyodo raporlarına göre, sarsıntı Miyazaki'nin de dahil olduğu güney bölgesindeki Kyuşu bölgesi genelinde hissedildi. Bu durum, yerel halk arasında korkuya neden oldu ve acil durum hazırlıklarının yapılmasına yol açtı.