MKE, 75. Kuruluş Yılı İçin Özel Klip Hazırladı

Makine ve Kimya Endüstrisi, 75. yılını tarihi görüntülerle kutlayan bir klip yayınladı.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 21:31
MKE, 75. Kuruluş Yılı İçin Özel Klip Hazırladı

MKE, 75. Kuruluş Yılına Özel Klip Yayınladı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), kuruluşunun 75'inci yıl dönümü şerefine tarihi görüntülerin yer aldığı etkileyici bir klip hazırladı. MKE'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Temelleri I. Murat döneminde atılan Topçu Ocağı'nda Şahi Toplar dökerek Tophane-i Amire ile adımızı tarihin çağ açıp çağ kapatanlar sayfasına yazdırdık." mesajı dikkat çekti.

Geçmişten Günümüze MKE'nin Yolculuğu

Video paylaşımında MKE'nin geçmişten günümüze ürün ve üretim aşamalarına dair duygusal bir mesaj iletildi. "Mabedimin göğsüne namahrem eli değmesin diye İstiklal Mücadelemizin en ön saflarında yer alarak İmalat-ı Harbiye ile şanlı tarihimizin omuzlarımıza yüklediği mukaddes görevi icra ederek zafere ulaştık." ifadeleriyle başlayan metin, MKE’nin tarihine ve misyonuna vurgu yaptı.

"Damarlarımızda gezinen azim ve kararlılık aynı kalırken, 1950 yılında değişen sadece adımız oldu. Tecrübemizi besleyen geleneklerimizin ve al sancağımızı daima yukarılarda tutmak için her bir çalışanımızın yüreğinde yanan vatan aşkının izinde, ürettiğimiz yüksek teknolojiler ile bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak adına kendi üzerimize düşen görevi layıkıyla icra etmeye devam edeceğiz." şeklinde devam eden açıklamada, MKE’nin geleceğe olan inancı açıkça ifade edildi.

MKE, "Nice yıllara, nice çağlara. Türkiye'nin Milli Gücü Makine ve Kimya Endüstrisi 75 yaşında." diyerek kutlamalarını sürdürüyor.

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