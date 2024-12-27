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MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı

MKE, 2.200 metreye kadar etkili atış yapabilen yerli keskin nişancı tüfeği MKE-408'i tanıttı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 17:22
MKE'nin Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408 Tanıtıldı

Yeni Nesil Keskin Nişancı Tüfeği: MKE-408

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği MKE-408'i geliştirdi. Bu tüfek, yerli ve milli imkanlarla üretildiği belirtiliyor.

Uzun Menzil ve Yüksek Hassasiyet

MKE-408, 0.408 kalibre mühimmatı ile uzun menzil ve yüksek hassasiyet için özel bir tasarım sunuyor. Bu özellikleri sayesinde, keskin nişancı alanında önemli bir adım atılmış oluyor.

Kullanım Kolaylığı

Tüfeğin en dikkat çekici özelliklerinden biri de 15 kilogram ağırlığındaki muadilleriyle karşılaştırıldığında yalnızca 9 kilogram ağırlığında olması. Bu durum, keskin nişancıların rahat bir kullanım deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen, .408 kalibre, ...

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen, .408 kalibre, yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi. MKE'den yapılan açıklamaya göre, "MKE-408" adı verilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen, .408 kalibre, ...

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen, .408 kalibre, yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi. MKE'den yapılan açıklamaya göre, "MKE-408" adı verilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği yerli ve milli imkanlarla üretildi.

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