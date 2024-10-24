MKE Roket Fabrikası Patlamasında 6 Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

MKE Roket Fabrikası'nda Patlama Olayının Yargı Süreci

MKE’nin Elmadağ’daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargısı sürüyor.

Duruşma Detayları

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada, sanıklar arasında üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş yer aldı.

Bilirkişi Raporu ve Yeni Heyet Talebi

Mahkeme, önceki celsede talep edilen bilirkişi raporlarının üniversiteden olumsuz yanıt aldığı bilgisini verdi. Sanık ve müşteki avukatları, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulması için talepte bulundu. Mahkeme, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden patlayıcı ve iş güvenliği uzmanlarından oluşan yeni bir bilirkişi heyeti kurulması yönünde karar aldı.

Patlamanın Geçmişi ve Ceza Talepleri

Patlama, 10 Haziran 2023 tarihinde meydana geldi. Olayda Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetti. Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, patlamanın öncesinde yaşanan bazı teknik aksaklıkların olayın sebebi olduğu belirtildi.

Sanıklar hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istenmektedir. Duruşma, 24 Şubat tarihine ertelendi.