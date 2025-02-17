MKE, Samsun'da 2 Milyar Liralık Yatırımla TSK İçin Stratejik Ürün Üretecek

MKE, Samsun'da dev bir yatırımla TSK'nın stratejik ürünlerini üretmeye başlayacak. Yatırım tutarı 2 milyar lira.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 23:43
MKE, Samsun'da 2 Milyar Liralık Yatırımla TSK İçin Stratejik Ürün Üretecek

MKE, Samsun'da Stratejik Ürün Üretimi İçin Yatırım Yapıyor

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri Samsun'da gerçekleştireceği 2 milyar liralık yatırımla üretmeye hazırlanıyor.

Yatırımın Detayları

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk savunma sanayisinin öncülerinden MKE AŞ'nin Samsun'da önemli bir yatırıma imza atacağı ifade edildi. Valilikten gelen açıklamada, "Samsun'umuzda MKE AŞ'nin, savunma sanayisi üretim merkezine dönüştüreceği yeni tesis, şehrimize ve milletimize hayırlı olsun" denildi. MKE, milli savunma alanında önemli bir tesis yaparak, Çarşamba Şeker Fabrikası'nda 2 milyar TL'lik yatırımla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu ürünleri yerli imkanlarla karşılayacak.

İstihdam ve İhracat Artışı

Açıklamada, bu yeni yatırımın Samsun'un istihdam ve ihracat odaklı büyümesine katkı sağlayacağına da vurgu yapıldı. MKE AŞ, bağımsızlığın güçlenmesine ve Türkiye'nin geleceğine daha sağlam adımlarla yürümeye yardımcı olacak. Açıklamada ayrıca, "Bu büyük yatırım, gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, genç ve yetenekli iş gücü ile Samsun'un gücüne güç katacaktır" ifadelerine yer verildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik...

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri Samsun'da yapacağı 2 milyar liralık yatırımla üretecek. Samsun Valisi Orhan Tavlı, beraberindeki AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer yetkililerle Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Milli Savunma Bakanlığına devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik...

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaç duyduğu stratejik ürünleri Samsun'da yapacağı 2 milyar liralık yatırımla üretecek. Samsun Valisi Orhan Tavlı, beraberindeki AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve diğer yetkililerle Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Milli Savunma Bakanlığına devredilen Çarşamba Şeker Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

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