MKE, TEKNOFEST Mavi Vatan'da PİRANA KİDA Maket Etkinliği Düzenledi

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki standında ziyaretçi çocuklar için özel bir maket etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (KİDA) maketi hazırlandı ve çocukların katılımına sunuldu.

Etkinliğin Amacı ve İçeriği

Etkinlik, genç ziyaretçilerin el becerilerini ve mühendislik ilgisini teşvik etmeyi amaçladı. Çocuklar, rehber eşliğinde PİRANA KİDA maketini bir araya getirirken temel mühendislik prensipleriyle tanışma fırsatı buldu.

Katılımcı Deneyimi

Standı ziyaret eden çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de teknik bir tasarımı adım adım oluşturmanın deneyimini yaşadı. Etkinlik, TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçileri arasında yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı