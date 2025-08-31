DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.457.567,09 0,15%

MKE, TEKNOFEST Mavi Vatan'da PİRANA KİDA Maket Etkinliği

MKE, TEKNOFEST Mavi Vatan'da ziyaretçi çocuklar için PİRANA KİDA maketi yapma etkinliği düzenleyerek mühendislik becerilerini geliştirmeyi hedefledi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:54
MKE, TEKNOFEST Mavi Vatan'da PİRANA KİDA Maket Etkinliği

MKE, TEKNOFEST Mavi Vatan'da PİRANA KİDA Maket Etkinliği Düzenledi

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki standında ziyaretçi çocuklar için özel bir maket etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte, MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın (KİDA) maketi hazırlandı ve çocukların katılımına sunuldu.

Etkinliğin Amacı ve İçeriği

Etkinlik, genç ziyaretçilerin el becerilerini ve mühendislik ilgisini teşvik etmeyi amaçladı. Çocuklar, rehber eşliğinde PİRANA KİDA maketini bir araya getirirken temel mühendislik prensipleriyle tanışma fırsatı buldu.

Katılımcı Deneyimi

Standı ziyaret eden çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de teknik bir tasarımı adım adım oluşturmanın deneyimini yaşadı. Etkinlik, TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretçileri arasında yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kırsal Mahallede Yangın: Yakutiye Kırmızıtaş'ta Müdahale Sürüyor
2
Çorum Bayat'ta Gelin, Kayınpederini Silahla Öldürdü
3
İnan'dan İzmir'deki Su Kesintilerine Sert Eleştiri
4
Diyarbakır'da 13 Yaşındaki Çocuğun Ruhsatsız Silahı Kuzenini Yaraladı
5
TEKNOFEST Mavi Vatan'da Kıyasıya Rekabet
6
Tokat Yeşilyurt'ta Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
7
Tülay Hatimoğulları'ndan Kadıköy'de 1 Eylül Barış Çağrısı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta