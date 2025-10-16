Mobil AKİM İzmir Kırsalında: Menemen Yanıkköy Ziyaretinde Vatandaş Talepleri Dinlendi

Mobil AKİM İzmir kırsal mahallelerinde vatandaşların taleplerini dinledi

Menemen Yanıkköy buluşmasında "Nefer" ekipleri Togg ile vatandaşların yanında

Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekibi, İzmir'in kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

"Nefer" olarak adlandırılan ekip üyeleri, yerli otomobil Togg ile geldikleri Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'nde kahvehane ve ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü.

İletişim merkezi görevlileri, vatandaşlardan alınan talepleri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını belirtti.

AKİM Koordinatörü Cihan Çalık, gazetecilere 6 Mart 2003'te kurulan AKİM'in "Milletimizin sesi bizim rehberimizdir" şiarıyla yola çıktığını söyledi.

Çalık, AKİM çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"444 25 44 numaralı telefon hattımız, yüz yüze geldiğimiz vatandaşlarımız ve internet sitemizden aldığımız başvurularla 3 milyon başvuruya ulaştık. Son 10 aydır yürüttüğümüz Mobil AKİM projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Belgin Uygur'un önderliğinde 10 pilot ilde uygulamaya başladık, bir aşama daha kaydettik, Türkiye genelinde Mobil AKİM projemizi hayata geçirdik."

Çalık, vatandaşların taleplerinin ağırlıklı olarak yerel konulara ilişkin olduğunu belirterek, bu talepleri ilgili mercilere ileterek çözümü hızlandırmayı amaçladıklarını vurguladı. "İzmir'den çok ciddi bir talep vardı." diye konuşan Çalık, "Dün Ödemiş ve Selçuk ilçemizde Mobil AKİM ekiplerimiz hane ziyaretleri yaptılar. Bugün de Menemen'deyiz. Hafta başına doğru da Manisa'nın Kula ilçesinde olacağız. Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak altyapıyla alakalı sorunlarını iletiyorlar. Bunun yanı sıra yine günlük gündemle alakalı görüşlerini iletiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ise partilerinin gücünü milletten aldıklarını, vatandaşların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Mahalle sakini Erdal Sakarya ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Köylünün ve milletin arkasında duruyorlar. Memnun kaldık." dedi. Yusuf Şen de "Hatırlanmanın güzel bir şey olduğunu" ifade etti.

