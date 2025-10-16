Mobil AKİM İzmir Kırsalında: Menemen Yanıkköy Ziyaretinde Vatandaş Talepleri Dinlendi

Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekibi, Menemen Yanıkköy başta olmak üzere İzmir kırsal mahallelerinde vatandaşların altyapı ve yerel taleplerini yerinde dinledi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:48
Mobil AKİM İzmir Kırsalında: Menemen Yanıkköy Ziyaretinde Vatandaş Talepleri Dinlendi

Mobil AKİM İzmir kırsal mahallelerinde vatandaşların taleplerini dinledi

Menemen Yanıkköy buluşmasında "Nefer" ekipleri Togg ile vatandaşların yanında

Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekibi, İzmir'in kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

"Nefer" olarak adlandırılan ekip üyeleri, yerli otomobil Togg ile geldikleri Menemen'in Yanıkköy Mahallesi'nde kahvehane ve ev ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü.

İletişim merkezi görevlileri, vatandaşlardan alınan talepleri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacaklarını belirtti.

AKİM Koordinatörü Cihan Çalık, gazetecilere 6 Mart 2003'te kurulan AKİM'in "Milletimizin sesi bizim rehberimizdir" şiarıyla yola çıktığını söyledi.

Çalık, AKİM çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"444 25 44 numaralı telefon hattımız, yüz yüze geldiğimiz vatandaşlarımız ve internet sitemizden aldığımız başvurularla 3 milyon başvuruya ulaştık. Son 10 aydır yürüttüğümüz Mobil AKİM projesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanımız Belgin Uygur'un önderliğinde 10 pilot ilde uygulamaya başladık, bir aşama daha kaydettik, Türkiye genelinde Mobil AKİM projemizi hayata geçirdik."

Çalık, vatandaşların taleplerinin ağırlıklı olarak yerel konulara ilişkin olduğunu belirterek, bu talepleri ilgili mercilere ileterek çözümü hızlandırmayı amaçladıklarını vurguladı. "İzmir'den çok ciddi bir talep vardı." diye konuşan Çalık, "Dün Ödemiş ve Selçuk ilçemizde Mobil AKİM ekiplerimiz hane ziyaretleri yaptılar. Bugün de Menemen'deyiz. Hafta başına doğru da Manisa'nın Kula ilçesinde olacağız. Vatandaşlarımız ağırlıklı olarak altyapıyla alakalı sorunlarını iletiyorlar. Bunun yanı sıra yine günlük gündemle alakalı görüşlerini iletiyorlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz ise partilerinin gücünü milletten aldıklarını, vatandaşların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını belirtti.

Mahalle sakini Erdal Sakarya ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Köylünün ve milletin arkasında duruyorlar. Memnun kaldık." dedi. Yusuf Şen de "Hatırlanmanın güzel bir şey olduğunu" ifade etti.

Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekibi, İzmir'in kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir...

Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekibi, İzmir'in kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Mobil AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) ekibi, İzmir'in kırsal mahallelerinde vatandaşlarla bir...

İLGİLİ HABERLER

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marmaris Açıklarında 22 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
2
Fethiye'de Yamaç Paraşütü Faciası: Frederick Sass Denize Düşüp Ağır Yaralandı
3
MEB ve Canva'dan Eğitimde Dijital Dönüşüm: 10 İlde Tasarım Laboratuvarı Kuruluyor
4
Hafız-ı Şirazi'yi Anma Konseriyle 2025 Türkiye-İran Kültür Yılı Ankara'da
5
Balıkesir'de Kamyonla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
6
Hamas: Tony Blair Filistin Davasında İstenmeyen Şahsiyet
7
Ertuğruloğlu, Aziz Sancar'a KKTC Kimliğini Takdim Etti

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?