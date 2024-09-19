Modi, Cammu Keşmir'e Eyalet Statüsü Yeniden Verileceğini Duyurdu

Cammu Keşmir'e Eyalet Statüsü Müjdesi

Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir'in eyalet statüsünün geri verileceğini açıkladı. 5 Ağustos 2019'da özel statüsü kaldırılan bölge, o tarihten itibaren federal yönetime bağlı "Birlik Toprağı" olarak yönetilmekteydi.

Seçimlerin Başlangıcı ve Modi'nin Açıklamaları

The New Indian Express gazetesi, Modi'nin, Cammu Keşmir'de dün başlayan ve 1 Ekim'de sona erecek olan milletvekili seçimleri sürecinde Srinagar'da düzenlenen mitingde bu açıklamayı yaptığını belirtti. Başbakan, partisinin yani Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) bu konuda adımlar atacağını vurguladı.

Parti Eleştirileri ve Seçmen Görüşleri

Modi, Hindistan Ulusal Kongresi (INC), Halkların Demokratik Partisi (PDP) ve Cammu Keşmir Ulusal Konferans Partisi gibi muhalefet partilerini eleştirerek, bu partilerin bölge halkını hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi. Seçmenler ise, 2019'daki kararın ardından tepkilerini oy kullanarak ifade ettiklerini ve yerel temsilcilerin göreve getirilmesi gerektiğini belirttiler.

Shopian bölgesinde yaşayan bir seçmen olan Şakil Ahmed, "Ağustos 2019'dan beri tanımadığımız ve sempatik olmayan insanlar tarafından yönetiliyoruz. Kendi temsilcilerimizin çözümler bulabileceği pek çok sorun var," ifadelerini kullandı.

Seçim Süreci Hakkında Bilgiler

Cammu Keşmir'de 10 yıl aradan sonra düzenlenen milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi başladı ve 25 Eylül ile 1 Ekim tarihlerinde devam edecek. Seçimlerin sonuçlarının 4 Ekim'de açıklanması bekleniyor. Üç aşamalı seçimlerde 8,7 milyondan fazla seçmen, 90 sandalye için oy kullanacak. Seçimlerde 46 ve üzeri sandalye kazanan parti, çoğunluğu elde edecek.

Geçmişteki Seçimler ve Eyalet Statüsünün Kaldırılması

Cammu Keşmir'de son milletvekili seçimleri 2014'te yapılmıştı. O dönemde Modi'nin BJP'si ile PDP'nin eski lideri Mehbuba Müfti, bir koalisyon hükümeti oluşturmuştu. Ancak Modi'nin BJP'sinin Müfti'ye desteğini çekmesinin ardından 2018'de koalisyon hükümeti sona erdi ve bölge doğrudan Yeni Delhi yönetimine geçti.

5 Ağustos 2019 tarihinde Hindistan yönetimi, Anayasanın Cammu Keşmir'e tanıdığı özel statüyü iptal ederek bölgeyi "Birlik Toprağı" statüsüne indirdi. Bu değişiklik sonucunda Cammu Keşmir, 31 Ekim 2019'da resmi olarak ikiye ayrılarak Cammu Keşmir ve Ladakh olarak düzenlendi. Ayrıca, 1947 yılından bu yana yabancıların yerleşmesine izin verilmeyen vatandaşlık yasası da kaldırıldığından, bölgedeki demografik değişim endişeleri gündeme geldi.