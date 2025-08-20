DOLAR
Modi'den Çin'e: İstikrarlı ve Yapıcı Bağlar Çağrısı

Yayın Tarihi: 20.08.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 17:03
Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, ülkesini ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Yeni Delhi'de buluştu. Görüşmede Modi, Asya'nın iki büyük gücü arasında istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı bağlar kurulmasının bölgesel ve küresel barış ile refaha katkı sağlayacağını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre görüşme, Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı için tema edilen ziyaret kapsamında gerçekleşti. Başbakan, Himalayalar'daki sınır bölgelerinde barış ve huzurun korunmasının önemine vurgu yaparak Hindistan'ın sınır sorununa adil, makul ve her iki tarafın kabul edebileceği bir çözümden yana olduğunu kaydetti.

Modi'nin değerlendirmeleri ve yaklaşan zirve

Modi, Ekim 2024'te Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılan görüşmeden bu yana ikili ilişkilerde kaydedilen olumlu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Başbakan, bu ay sonunda Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi sırasında Çin lideri ile yeniden görüşmeyi beklediğini belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda Modi, "Hindistan ve Çin arasında istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı bağlar, bölgesel istikrara olduğu kadar küresel barışa ve refaha katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Çin-Hindistan sınır sorunu

Himalaya Dağları çevresindeki belirsiz sınır hattı, akarsular, göller, buzullar ve zirvelerden oluşan yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir hattı kapsıyor ve egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik alanda hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruğa çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler geçen yıl anlaşmayla sonuçlandı; taraflar 22 Ekim 2024'te Ladakh bölgesindeki Fiili Kontrol Hattı'nda karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Ardından 23 Ekim 2024'te Kazan'da Şi Cinping ile yüz yüze görüşen liderler, 5 yıl aradan sonra bir araya gelmişti.

Başbakan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Tiencin'de düzenlenecek ŞİÖ Zirvesi'ne katılarak 7 yıl sonra ilk defa Çin'i ziyaret edecek.

