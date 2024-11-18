Modi, G20 Zirvesi'nde Küresel Güney'in Önceliklerine Dikkat Çekti

Modi, G20 Zirvesi'nde Küresel Güney'in Önemini Vurguladı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, G20 Liderler Zirvesi'nde, küresel çatışmalar sonucu ortaya çıkan gıda, yakıt ve gübre krizinden en fazla etkilenen Küresel Güney ülkelerinin sorunlarına dikkat çekti. Modi, Brezilya'daki zirve çerçevesinde düzenlenen "Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel Çatışmaların Etkileri

Başbakan Modi, bu ülkelerin karşılaştığı zorlukların ele alınmasının büyük önem taşıdığını ifade ederek, "G20 Zirvesi’ndeki görüşmeler, Küresel Güney'in zorlukları dikkate alındığında başarılı olabilir" diye konuştu.

Afrika Birliği'ne Üyelik

Bunun yanı sıra, 2023'te Yeni Delhi'de gerçekleştirilen zirvede Afrika Birliği'ne G20 daimi üyeliği verilmesinin Küresel Güney'in sesini daha da güçlendirdiğini belirtti.

Hindistan'ın Yoksullukla Mücadelesi

Modi, Brezilya'nın açlık ve yoksulluğa karşı kurduğu küresel ittifak girişimini desteklediklerini ifade etti. Ayrıca, son 10 yıl'da 250 milyon insanı yoksulluktan kurtardıklarını ve 800 milyon kişiye ücretsiz gıda dağıttıklarını dile getirdi.

Küresel Gıda Güvenliğine Katkılar

Son olarak, Hindistan'ın küresel gıda güvenliğine sağladığı katkılara da değinen Modi, Malavi, Zambiya ve Zimbabve'ye insani yardım sağladıklarını hatırlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.