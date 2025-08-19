Modi: Hindistan-Çin İlişkilerinde "İstikrarlı İlerleme"

ŞİÖ Zirvesi öncesi diplomasi ve sınır vurgusu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan ile Çin arasındaki ikili ilişkilerin "istikrarlı bir ilerleme" kaydettiğini duyurdu.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Başbakan Modi, iki ülke ilişkilerinin, geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya'nın Kazan şehrinde yaptığı görüşmeden bu yana "istikrarlı bir ilerleme" gösterdiğini kaydetti.

Modi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde Şi ile yapacağı görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini vurguladı ve iki ülke arasındaki istikrarlı, öngörülebilir ve yapıcı ilişkilerin küresel barış ve refaha önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede, Hindistan ve Çin arasındaki sınırda barış ve huzurun korunmasının önemi yinelendi. Açıklamada, sınır sorununun adil, makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir şekilde çözülmesi gerektiğinin altı çizildi.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden olmaya devam ediyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.