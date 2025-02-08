Modi'nin Partisi Delhi Seçimlerini 30 Yıl Sonra Kazandı

Hindistan'da Tarihi Seçim Zaferi

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi (BJP), yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez Delhi eyalet seçimlerini kazanmanın gururunu yaşıyor. Seçim, başkent Yeni Delhi ve çevresindeki yerleşimler dahil olmak üzere yaklaşık 15 milyon seçmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seçim Sonuçları ve Dağılım

Hindistan Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk sonuçlara göre, BJP, Delhi Meclisi'ndeki 70 sandalyeden 46'sını kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. İki dönemdir eyaleti yöneten Aam Aadmi Partisi ise sadece 21 sandalye elde edebildi. Ayrıca, üç sandalye henüz sahibini bulamazken, Hindistan'ın ana muhalefet partisi Ulusal Kongre Partisi Delhi'de hiç sandalye kazanamadı.

Parti Liderinden Açıklama

BJP'nin zaferinin, partisinin kalkınma ve iyi yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu belirten Modi, Delhi'yi daha da kalkındıracaklarını ve halkın yaşam kalitesini artıracaklarını ifade etti.

Atishi Marlena'nın Tepkisi

Aam Aadmi Partisi'nin mevcut Delhi Başbakanı Atishi Marlena, halkın tercihini kabul ettiklerini vurgulayarak, mücadeleyi bırakmayacaklarını açıkladı. Marlena, "Şimdi savaş zamanı ve BJP'nin diktatörlüğüne ve holiganlığına karşı mücadelemiz devam edecek." dedi.

2015 yılında yönetimi devralan ve üçüncü dönemi hedefleyen Aam Aadmi Partisi, 2020 seçiminde 62 sandalye kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.