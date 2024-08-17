Modi ve Netanyahu'dan Ateşkes Üzerine Görüşme

Modi'den Netanyahu'ya Ateşkes Çağrısı

Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki gerilimin azaltılması ve ateşkes anlaşması yapılmasının önemine dikkat çekti.

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Modi, X platformunda yaptığı açıklamada, Hindistan'ın 78'inci Bağımsızlık Günü dolayısıyla kendisini arayan Netanyahu'ya ateşkes talebinde bulunduğunu ifade etti.

Ateşkes ve İnsani Yardım Vurgusu

Görüşmede, Orta Doğu'daki gerilimlerin düşürülmesi ve insani yardımların devam etmesi gerektiği üzerinde duruldu. Modi, "Tüm esirlerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının yapılması ve insani yardımın sürdürülmesi çağrımızı yineledik," dedi.