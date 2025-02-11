Modi, Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde Geleceği Değerlendirdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yapay zeka nedeniyle gelecekte istihdam kaybı olacağına yönelik endişeleri ele aldı. Modi, bu durumu değerlendirerek, "İstihdam kaybı yapay zekanın en korkulan sonuçlarından biri; ancak tarih göstermiştir ki teknoloji nedeniyle iş ortadan kalkmaz, sadece doğası değişir," dedi.

Yapay Zeka ve Vasılflandırma Üzerine Vurgular

Zirvede, yapay zekanın toplumdaki olumsuz algısını ele alan Modi, çalışanların vasıflandırılmasının önemine dikkat çekti. Vasıflandırma çalışmalarına yatırım yapılması gerektiğini belirten Modi, yapay zekanın eşi benzeri görülmemiş bir seviyede geliştiğini ve adapte edildiğini hatırlattı.

Modi, güven inşa eden yönetişim ve standartların oluşturulması için küresel çabalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, yönetişimin anlaşmazlıkları yönetmekle kalmayıp, inovasyonu teşvik etmek ve küresel fayda için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Hindistan'ın Yapay Zeka Potansiyeli

Modi, Hindistan'ın dünyadaki en büyük yapay zeka yetenek havuzlarından birine sahip olduğunu belirterek, ülkesinin kendi Büyük Dil Modeli'ni (LLM) geliştirdiğini kaydetti.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi

Fransa ve Hindistan tarafından eş başkanlığı yürütülen Yapay Zeka Eylem Zirvesi, dünya genelinden teknoloji devleriyle siyasetçilerin katılımıyla Paris'te gerçekleştirildi. Grand Palais'de düzenlenen bu zirve, yapay zeka alanında dünya çapında düzenlenen 3'üncü zirve olma özelliğini taşıyor.