Modifest 1 Gümüşhacıköy'de: 500 Modifiye Araç, 60 İlden Katılım

Modifest 1 Gümüşhacıköy'de büyük ilgi gördü

Gümüşhacıköy, Amasya Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezi ev sahipliği yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen Modifest 1 etkinliğinde bir araya geldi. Amasya Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, modifiye meraklılarının yoğun ilgisini çekti.

Katılımcılar özel olarak tasarladıkları araçları sergileyerek tecrübe ve bilgilerini paylaştı. Ziyaretçiler, araç sahiplerinden modifikasyonlar hakkında bilgi alırken beğendikleri araçlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlik kapsamında desibel, basıklık, en güzel modifiye araç ve drift kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve izleyicilere renkli anlar yaşatıldı.

Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Taner Kaya, organizasyona yaklaşık 60 ilden araç tutkunlarının katıldığını belirterek, 'İlçemiz Gümüşhacıköy'de kardeşçe, dostça bir atmosfer sağladık. Gençlerimizi dışarıda yüksek sesle müzik dinleyerek ya da tehlikeli hareketlerle insanları rahatsız etmesini önlemek adına bu tür kontrollü organizasyonlara yönlendiriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak istiyoruz.' dedi.

Karadeniz Modifiyeli Araçlar Organizasyonu Başkanı Hüseyin Işık ise etkinliğe 500 modifiye araç'ın katıldığını belirterek, 'Ankara, Samsun, Tokat, İstanbul, Amasya, Çorum, Erzurum, Ordu, Giresun ve Sivas başta olmak üzere 60 ilden katılım oldu. Modifiye bir suç değil, bir yaşam tarzıdır. Gençlerimizin araç tutkularını sağlıklı ortamlarda yaşamalarını amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Işık, ayrıca etkinlik gelirlerinin SMA hastaları başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

