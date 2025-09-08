Modifest 1 Gümüşhacıköy'de: 500 Modifiye Araç, 60 İlden Katılım

Modifiye tutkunları Amasya Gümüşhacıköy'de buluştu; 500 araç, yarışmalar ve bağış kampanyasıyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:13
Modifest 1 Gümüşhacıköy'de: 500 Modifiye Araç, 60 İlden Katılım

Modifest 1 Gümüşhacıköy'de büyük ilgi gördü

Gümüşhacıköy, Amasya Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezi ev sahipliği yaptı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen Modifest 1 etkinliğinde bir araya geldi. Amasya Şeker Fabrikası Pancar Alım Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, modifiye meraklılarının yoğun ilgisini çekti.

Katılımcılar özel olarak tasarladıkları araçları sergileyerek tecrübe ve bilgilerini paylaştı. Ziyaretçiler, araç sahiplerinden modifikasyonlar hakkında bilgi alırken beğendikleri araçlarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlik kapsamında desibel, basıklık, en güzel modifiye araç ve drift kategorilerinde yarışmalar düzenlendi ve izleyicilere renkli anlar yaşatıldı.

Gümüşhacıköy Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Taner Kaya, organizasyona yaklaşık 60 ilden araç tutkunlarının katıldığını belirterek, 'İlçemiz Gümüşhacıköy'de kardeşçe, dostça bir atmosfer sağladık. Gençlerimizi dışarıda yüksek sesle müzik dinleyerek ya da tehlikeli hareketlerle insanları rahatsız etmesini önlemek adına bu tür kontrollü organizasyonlara yönlendiriyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak istiyoruz.' dedi.

Karadeniz Modifiyeli Araçlar Organizasyonu Başkanı Hüseyin Işık ise etkinliğe 500 modifiye araç'ın katıldığını belirterek, 'Ankara, Samsun, Tokat, İstanbul, Amasya, Çorum, Erzurum, Ordu, Giresun ve Sivas başta olmak üzere 60 ilden katılım oldu. Modifiye bir suç değil, bir yaşam tarzıdır. Gençlerimizin araç tutkularını sağlıklı ortamlarda yaşamalarını amaçlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Işık, ayrıca etkinlik gelirlerinin SMA hastaları başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele eden vatandaşlar için bağışlanacağını duyurdu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen "Modifest 1" etkinliğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen modifiye araç tutkunları, Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde...

İLGİLİ HABERLER

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
2
Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı: Tek Haneli Enflasyon Hedefi
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
5
BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı
6
Uraloğlu: 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı' Eylül Sonunda Açılacak
7
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat