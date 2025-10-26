ModifiyeFest 2025 Gaziantep'te Sona Erdi — Yaklaşık 1500 Araç Katıldı

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi destekli ModifiyeFest 2025, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yaklaşık 1500 aracın katılımıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 13:35
ModifiyeFest 2025 Gaziantep'te Sona Erdi — Yaklaşık 1500 Araç Katıldı

ModifiyeFest 2025 Gaziantep'te Sona Erdi

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde renkli gösteriler ve yarışmalar

Gaziantep'te düzenlenen ModifiyeFest 2025, yaklaşık 1500 araç katılımıyla sona erdi. Etkinlik, Şehitkamil Belediyesi desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde dün başlayıp bugün tamamlandı.

Festivale katılan modifiyeli araçlar sahipleri tarafından sergilendi; ziyaretçilere çeşitli görsel ve sürüş gösterileri sunuldu. Organizasyonda 'görsel şov', 'drift şov' ve 'araç güzellik yarışması' gibi etkinlikler öne çıktı ve çevre illerden de çok sayıda katılımcı geldi.

Gaziantep Motorlu Araçlar Modifiye Derneği Başkanı Sedat Şahin, etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ve geçen yıla göre daha kapsamlı gerçekleştirildiğini belirtti. Şahin, 'Festivalde yaklaşık 1500 araç yer aldı. Gece ve gündüz etkinlikleriyle oldukça keyifli geçti.' dedi.

Etkinlikte lüks aracıyla yer alan Uğur Şahin ise farklı şehirlerdeki drift organizasyonlarına katıldığını ve bu tür bir etkinliğin kendi şehrinde düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki günlük festival, zengin içerikli gösteriler ve katılımcıların ilgisiyle tamamlandı; etkinlik boyunca hem izleyiciler hem de araç sahipleri için yoğun ve keyifli anlar yaşandı.

Gaziantep'te yaklaşık 1500 aracın katılımıyla düzenlenen "ModifiyeFest 2025" sona erdi.

Gaziantep'te yaklaşık 1500 aracın katılımıyla düzenlenen "ModifiyeFest 2025" sona erdi.

Gaziantep'te yaklaşık 1500 aracın katılımıyla düzenlenen "ModifiyeFest 2025" sona erdi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 102 Motosikletli 'Cumhuriyet Turu' ile 102. Yılı Kutladı
2
Eskişehir Sivrihisar'da 'Cumhuriyet Fotoğrafı' ile 102. yıl coşkusu
3
Gaziosmanpaşa'da 5. Cumhuriyet Koşusu düzenlendi – Kazananlar açıklandı
4
Fethiye'de F-16'larla Gösteri: 25. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları
5
Tokat'ta motosiklet devrildi: Sürücü S.K. (36) hayatını kaybetti
6
Adıyaman'da dini nikahlı koca eşini yaralayıp intihar etti
7
2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

29 Ekim 2025'te Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Bursa Kararı

Anadolu Vakfı Burs Sonuçları Aralık'ta: 3 Büyük Şehirde 5.500 TL, Diğerlerinde 4.500 TL

Hurda Teşviki Geliyor: 25 Yaş, ÖTV İndirimi ve 12 Yerli Model

TOKİ'den 500 Bin Sosyal Konut: Başvuru, Gelir ve Fiyat Şartları

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi