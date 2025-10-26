ModifiyeFest 2025 Gaziantep'te Sona Erdi — Yaklaşık 1500 Araç Katıldı

ModifiyeFest 2025 Gaziantep'te Sona Erdi

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde renkli gösteriler ve yarışmalar

Gaziantep'te düzenlenen ModifiyeFest 2025, yaklaşık 1500 araç katılımıyla sona erdi. Etkinlik, Şehitkamil Belediyesi desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde dün başlayıp bugün tamamlandı.

Festivale katılan modifiyeli araçlar sahipleri tarafından sergilendi; ziyaretçilere çeşitli görsel ve sürüş gösterileri sunuldu. Organizasyonda 'görsel şov', 'drift şov' ve 'araç güzellik yarışması' gibi etkinlikler öne çıktı ve çevre illerden de çok sayıda katılımcı geldi.

Gaziantep Motorlu Araçlar Modifiye Derneği Başkanı Sedat Şahin, etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini ve geçen yıla göre daha kapsamlı gerçekleştirildiğini belirtti. Şahin, 'Festivalde yaklaşık 1500 araç yer aldı. Gece ve gündüz etkinlikleriyle oldukça keyifli geçti.' dedi.

Etkinlikte lüks aracıyla yer alan Uğur Şahin ise farklı şehirlerdeki drift organizasyonlarına katıldığını ve bu tür bir etkinliğin kendi şehrinde düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

İki günlük festival, zengin içerikli gösteriler ve katılımcıların ilgisiyle tamamlandı; etkinlik boyunca hem izleyiciler hem de araç sahipleri için yoğun ve keyifli anlar yaşandı.

Gaziantep'te yaklaşık 1500 aracın katılımıyla düzenlenen "ModifiyeFest 2025" sona erdi.