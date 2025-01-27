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Moğol Sarayı Gizemi: Çaldıran'daki Arkeolojik Kazılar Başlıyor

Çaldıran'da Hülagü Han'a ait yazlık sarayın kalıntıları için arkeolojik kazılar başlıyor. Tarihi keşifler için Türk ve Moğol bilim insanları bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:01
Moğol Sarayı Gizemi: Çaldıran'daki Arkeolojik Kazılar Başlıyor

Moğol Sarayı Gizemi: Çaldıran'daki Arkeolojik Kazılar Başlıyor

Çaldıran ilçesinde, 1260'lı yıllarda İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han tarafından inşa edilen yazlık saray ve yerleşim yeri kalıntıları, Türk ve Moğol bilim insanları tarafından gerçekleştirilecek arkeolojik kazılarla gün yüzüne çıkarılacak.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Moğolistan Devlet Üniversitesi altında yürütülen Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü, önemli bir çalışma yürüterek, 1260-1265 yıllarında inşa edilen yazlık sarayın kalıntılarına ulaştı. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle, Türk ve Moğol uzmanlardan oluşan 30 kişilik bir ekiple gerçekleştiriliyor. 2020 yılından bu yana devam eden yüzey araştırmaları, Çaldıran Ovası'ndaki Hanköy Mahallesi'nde saray ve şehir kalıntılarını gün yüzüne çıkardı.

Moğolistan'da örneklerinin görüldüğü figürlü çatı kiremitleri, seramik bulgular ve duvar kalıntıları, bölgenin tarihi açısından büyük önem taşıyor. Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, 18 Ocak 2023 tarihinde Van'da gerçekleştirdiği ziyarette bu tarihi bulguları inceledi.

Anahtar Keşif: Anadolu’nun Tek Örneği

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, kazı çalışmalarının öneminden bahsederek, "Bu coğrafyada bir Moğol yazlık sarayı bulmak heyecan verici. Türkiye'de böyle bir örnek yok; bu bölgeyle Moğol geleneği arasında köprü görevi görecek," dedi.

Çaldıran'daki yazlık sarayın temellerinin, bataklık zemin üzerinde oluşturulduğunu belirten Doç. Dr. Serdar Vardar, zemin sıkılaştırmak için kullandıkları tekniklerin dikkat çekici olduğunu söyledi: "Kerpiçleri yerinde ezerek oluşturdukları bir sistemle yapmışlar. Bu, Anadolu mimarisinde alışık olmadığımız bir yapı tekniği."

İki Ülke Arasındaki İş Birliği

Dr. Öğr. Üyesi Munkhtulga Rinchinkhorol, Moğolistan'da heyecan yaratan buluntuların, iki ülke arasındaki tarihsel ve arkeolojik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Moğol mimarisine ait özel teknolojilerin burada da kullanıldığını söyledi.

Son olarak, Prof. Dr. Anıl Yılmaz, kazıların devam etmesiyle birlikte daha fazla yapının ortaya çıkacağının altını çizerek, "Burada çadırlardan kurulu bir alan da olacak. Kazı çalışmalarımız, bölgenin tarihine ışık tutacak," ifadelerini kullandı.

Türk ve Moğol bilim insanları, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1260'lı yıllarda Moğol İlhanlı Devleti...

Türk ve Moğol bilim insanları, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1260'lı yıllarda Moğol İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettiği yazlık saray ve yerleşim yeri kalıntılarının bulunduğu bölgede arkeolojik kazıya başlayacak. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, AA muhabirine açıklama yaptı.

Türk ve Moğol bilim insanları, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1260'lı yıllarda Moğol İlhanlı Devleti...

Türk ve Moğol bilim insanları, Van'ın Çaldıran ilçesinde 1260'lı yıllarda Moğol İlhanlı Devleti Hükümdarı Hülagü Han'ın inşa ettiği yazlık saray ve yerleşim yeri kalıntılarının bulunduğu bölgede arkeolojik kazıya başlayacak. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şaban Doğan, AA muhabirine açıklama yaptı.

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