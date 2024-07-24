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Moğolistan'da Türk-Moğol Ortak Arkeolojik Kazı Projesi Başladı

Moğolistan'ın Şovh Uul Dağı'nda gerçekleştirilen kazılar, Türk ve Moğol tarihine ışık tutmayı vaat ediyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:12
Moğolistan'da Türk-Moğol Ortak Arkeolojik Kazı Projesi Başladı

Moğol ve Türk Arkeologlar İşbirliğiyle Kazılar Başladı

Moğolistan'ın Şovh Uul Dağı'nda Türk ve Moğol arkeologlar ortak bir kazı projesine imza attı. Bu projenin adı Atlılar Kültürü-2024 olarak belirlendi ve tarihi konar göçer toplumların kültürü üzerine yoğunlaşacak.

Projede İlk Adımlar ve Amaçlar

Projeye Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile yapılan çalışmalarda İlteriş Vakfı ana sponsor olarak destek veriyor. Kazıların yapıldığı bölge Tuv ili Altanbulag içinde yer alan Tuul Irmağı'nın havzasında yer alıyor. Proje, 2019 yılında başlangıç yaptı ancak COVID-19 salgını nedeniyle kesintiye uğradı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Kürşat Yıldırım’ın Açıklamaları

Projenin Türkiye koordinatorlerinden Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazının 3 yıllık bir program çerçevesinde yürütüleceğini vurguladı. Yıldırım, mezar alanlarının 5-8. yüzyılına tarihlendirildiğini belirtirken, mezarın görünümünün eski Türk geleneklerinden etkilendiklerini de belirtti:

"Bu mezar, eski Türkler için önemli bir alan, çünkü dört dünyaya hâkim olma inancını yansıtıyor."

Mezarnın Özellikleri ve Önemi

Yıldırım, kazı yapılan mezarın kare planlı ve 10x10 metre ölçülerinde olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu mezarın daha önce herhangi bir kazı çalışması yapılmadığı ve soygun izlerinin olmadığı belirtildi. Mezardaki ilk bulgular arasında at ve koyun kemikleri yer almaktadır.

Tarihe Işık Tutacak Bulgular

Prof. Dr. Yıldırım, kazılardan elde edilecek bilgilerin Türk tarihini yeniden şekillendirebileceğine dair önemli ipuçları sundu. Projenin sonuçlarının iki dilde yayımlanacağını ve bilirkişilere yön verecek tarihi bilgileri barındıracağını vurguladı.

Uzman Kadro ile Çalışmalar Sürüyor

İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Kürşat Yıldırım ve ekibi, İstanbul Aydın Üniversitesinden Doç. Dr. Elvin Yıldırım ve araştırmacı Şeyma Sapma ile birlikte projeyi yürütmekte. Moğol tarafta ise Dr. Ölziibayar Sodnom, Dr. B. Ochir gibi uzmanlar görev alıyor.

Bu çalışma, Türk ve Moğol tarihine dair önemli bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağlayacak ve iki kültür arasındaki bağları daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin...

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin tarihi, kültürü ve sanatı üzerine "Atlılar Kültürü-2024" ortak saha çalışmaları başladı. İlteriş Vakfının ana sponsorluğunu üstlendiği çalışmalarda, Moğolistan'ın Tuv ili Altanbulag ilçesine bağlı Şovh Uul Dağı ve Tuul Irmağı havzasında bulunan Orta Çağ dönemi konar göçerlerine ait mezar ve anıt alanlarında arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor.

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin...

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin tarihi, kültürü ve sanatı üzerine "Atlılar Kültürü-2024" ortak saha çalışmaları başladı. İlteriş Vakfının ana sponsorluğunu üstlendiği çalışmalarda, Moğolistan'ın Tuv ili Altanbulag ilçesine bağlı Şovh Uul Dağı ve Tuul Irmağı havzasında bulunan Orta Çağ dönemi konar göçerlerine ait mezar ve anıt alanlarında arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor.

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin...

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin tarihi, kültürü ve sanatı üzerine "Atlılar Kültürü-2024" ortak saha çalışmaları başladı. İlteriş Vakfının ana sponsorluğunu üstlendiği çalışmalarda, Moğolistan'ın Tuv ili Altanbulag ilçesine bağlı Şovh Uul Dağı ve Tuul Irmağı havzasında bulunan Orta Çağ dönemi konar göçerlerine ait mezar ve anıt alanlarında arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor.

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin...

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin tarihi, kültürü ve sanatı üzerine "Atlılar Kültürü-2024" ortak saha çalışmaları başladı. İlteriş Vakfının ana sponsorluğunu üstlendiği çalışmalarda, Moğolistan'ın Tuv ili Altanbulag ilçesine bağlı Şovh Uul Dağı ve Tuul Irmağı havzasında bulunan Orta Çağ dönemi konar göçerlerine ait mezar ve anıt alanlarında arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor.

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin...

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin tarihi, kültürü ve sanatı üzerine "Atlılar Kültürü-2024" ortak saha çalışmaları başladı. İlteriş Vakfının ana sponsorluğunu üstlendiği çalışmalarda, Moğolistan'ın Tuv ili Altanbulag ilçesine bağlı Şovh Uul Dağı ve Tuul Irmağı havzasında bulunan Orta Çağ dönemi konar göçerlerine ait mezar ve anıt alanlarında arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor.

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin...

Moğolistan Kültür ve Sanat Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi işbirliğinde konar göçerlerin tarihi, kültürü ve sanatı üzerine "Atlılar Kültürü-2024" ortak saha çalışmaları başladı. İlteriş Vakfının ana sponsorluğunu üstlendiği çalışmalarda, Moğolistan'ın Tuv ili Altanbulag ilçesine bağlı Şovh Uul Dağı ve Tuul Irmağı havzasında bulunan Orta Çağ dönemi konar göçerlerine ait mezar ve anıt alanlarında arkeolojik kazılar gerçekleştiriliyor.

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