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Moldova, 2025'te Kazakistan'ın Başkenti Astana'da Büyükelçilik Açıyor

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Kazakistan'da büyükelçilik açılacağını açıkladı. Bu adım, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 19:27
Moldova, 2025'te Kazakistan'ın Başkenti Astana'da Büyükelçilik Açıyor

Moldova'dan Kazakistan'a Büyükelçilik Müjdesi

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, 2025 yılında Kazakistan’ın başkenti Astana'da büyükelçilik açacaklarını duyurdu. Bu önemli açıklama, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde gerçekleştirilen bir toplantıda yapıldı.

Üst Düzey Görüşmeler ve İkili İlişkiler

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Maya Sandu arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin dostane ilişkilerini genişletme konuları masaya yatırıldı. İkili işbirliğini artırma yönünde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin düzenlenmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Sandu, görüşme sırasında, Moldova'nın Kazakistan'da açacağı büyükelçiliğin, ikili ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunacağını belirtti.

Kazakistan ve Moldova Arasındaki Diplomatik İlişkiler

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1992 yılında diplomatik ilişkilerini kuran Moldova ve Kazakistan, geçmişte çeşitli anlaşmalar yaparak ilişkilerini güçlendirdiler. Kazakistan, 1994 yılında Ukrayna'da bir büyükelçilik açtı ve Moldova ile ilişkilerini buradan yürüttü.

Moldova'da 2014 yılında bir başkonsolosluk açan Kazakistan, 2020 yılında bu temsilciliği büyükelçilik statüsüne yükseltti. Kazakhstan Kişinev Büyükelçiliği, 2022 yılında atanan büyükelçileri ile faaliyet göstermeye başladı.

Moldova ise, Kazakistan ile olan ilişkilerini Moskova'daki büyükelçilik üzerinden sürdürüyordu. Geçtiğimiz günlerde 5 Eylül tarihinde Kazakistan'da büyükelçilik açılmasına dair bir kararname imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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