Moldova, Bağımsızlığının 33. Yılını Coşkuyla Kutladı

Moldova 33. Bağımsızlık Yıl Dönümünü Kutluyor

Moldova, başkenti Kişinev'de, ülkenin bağımsızlığının 33. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladı. Kutlama, Büyük Millet Meclisi Meydanı’nda düzenlendi ve törene birçok devlet yetkilisi ile vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Maya Sandu'dan Mesaj

Kovid-19 nedeniyle şahsen törene katılamayan Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, görüntülü mesajıyla vatandaşlara seslendi. Sandu, 'Ülkenin geleceği ve çocuklarımız için çalışıyoruz. Umut ve hayatı seçiyoruz. Halkımızın gücüne inanıyoruz. Moldova bizim evimiz. Barış ve refahı seçiyoruz.' ifadelerini kullandı.

Devlet Yetkililerinin Mesajları

Törende Moldova Parlamento Başkanı İgor Grosu, ülkenin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine vurgu yaptı. Grosu, 'Avrupa Birliği'ne katılma yolundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz ve bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.' dedi. Başbakan Dorin Recean da birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'AB yolunda ilerlerken herkesin birlikte hareket etmesi gerekiyor.' şeklinde konuştu.

Gagauz Topluluğundan Kutlama

Moldova'nın Gagauz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul, sosyal medya üzerinden vatandaşların Bağımsızlık Günü'nü kutladı. Gutsul, 'Gagavuzlar, Moldova’da özerkliğe ve kendi kültürel değerlerini koruma fırsatına sahip oldu. Ülkemizin geleceğine güveniyoruz' diyerek birlik mesajı verdi.

Uluslararası Destek

Bağımsızlık Günü dolayısıyla Moldova'yı ziyaret eden Estonya, Letonya ve Litvanya Cumhurbaşkanları, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne üyeliğini destekleyen ortak bir bildiri imzaladı. Moldova, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılarak bağımsızlığını 27 Ağustos 1991'de ilan etmişti.

Bu anlamlı günde Moldova halkı, geçmişten gelen bağımsızlık mücadelesini ve gelecekteki hedeflerini kutlayarak, birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir yıla adım atmış oldu.