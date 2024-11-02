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Moldova Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Tur Heyecanı

Moldova, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna hazırlanıyor. Adaylar Maya Sandu ve Aleksandr Stoyanoglo kıyasıya mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 12:34
Moldova Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Tur Heyecanı

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Taşınıyor

Son gelişmelere göre Moldova halkı, yarın cumhurbaşkanı seçiminde ikinci kez sandık başına gidecek. İlk turda en fazla oyu alan Batı yanlısı mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Rusya yanlısı Moldova Sosyalistler Partisi adayı Aleksandr Stoyanoglo yarışacak.

Seçim Süreci ve Oy Verme Detayları

Moldova'da 20 Ekim'de yapılan seçimlerin ilk turunda, Maya Sandu en fazla oyla birinci çıkarken, Aleksandr Stoyanoglo ikinci sırada yer aldı. Seçim sonuçlarına göre, Moldova Merkez Seçim Komisyonu, 3 milyon 302 bin 142 seçmenin ikinci turda oy kullanmasının beklendiğini duyurdu. Seçim, 36 bölgede ve büyükelçiliklerde toplam 2 bin 221 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi yerel saatiyle 07.00'de başlayacak ve 21.00'de sona erecek.

İkinci Tur Adayları ve Seçim Gerginliği

Seçimlerin ilk turunda Maya Sandu yüzde 42,49 oy alarak öne çıkmış, Aleksandr Stoyanoglo ise yüzde 25,95 oyla ikinci sırayı almıştı. Sandu, Batı yanlısı politikalarıyla dikkat çekerken, Stoyanoglo hem Avrupa Birliği hem de Rusya ile ilişkileri sürdürme taraftarı. Seçim gergin geçecek gibi görünüyor; özellikle eski Bizim Parti lideri Renato Usatiy ve bazı diğer adayların seçmenlerine ait oyları üzerinde belirsizlikler doğuyor.

Seçimde Eleştiriler ve İhlaller

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasının ardından yapılan seçim, eleştirilerin de hedefi oldu. Ekonomik sıkıntılar ve muhalefete yönelik baskılar nedeniyle Maya Sandu hükümeti, çeşitli iddialara maruz kaldı. Ayrıca, bazı iktidar karşıtı isimlerin evlerinde yapılan polis aramaları, mevcut siyasi atmosferin gerilimli olduğu izlenimini veriyor.

Önceki Seçim ve Referandum Sonuçları

Yarışmanın öncesinde, 20 Ekim'de yapılan seçimlerde toplam 11 aday yarışmış ve hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamamıştı. Seçim günü ayrıca, AB üyeliği için anayasada değişiklik yapılmasına olanak tanıyan bir referandum da düzenlendi ve vatandaşların %50,35'i "evet", %49,65'i "hayır" oyu verdi.

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