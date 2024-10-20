Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tamamlandı

Moldova Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sandıkları Kapatıldı

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolmasıyla düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri sona erdi. Ülkede, 36 bölgede ve yurt dışındaki Büyükelçiliklerde yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 21.00'de tamamlandı.

Seçim Katılım Oranı ve Oy Sayımı

Seçim sonrası, sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi. Moldova Merkez Seçim Komisyonu'na göre, yurt dışındaki seçmenlerle birlikte toplamda 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı %51,49 oldu. Öte yandan, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı günde Moldova'nın Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik yapılacak anayasa değişikliği ile ilgili referanduma ise 1 milyon 228 binden fazla vatandaş katıldı. Seçimlerin ve referandumun geçerli olabilmesi için, seçmenlerin en az üçte birinin oy kullanması gerektiği belirtildi.

Seçim İhlalleri ve Eleştiriler

Moldova İçişleri Bakanlığı, seçim sürecinde 100'den fazla ihlalin gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, bazı adaylar tarafından Moldova yönetiminin seçimde "ciddi" ihlaller yaptığını iddia etmelerine yol açtı.

Adaylar ve Yarışma

Moldova'daki cumhurbaşkanı koltuğu için toplam 11 aday yarıştı. Bu adaylar arasında, iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi'nden Maya Sandu ve "Bizim" Partisi adayı eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy ile "Moldova'nın Geleceği İçin" Partisi adayı eski Başbakan Vasile Tarlev yer aldı. Ayrıca, Kalkınma ve Birleşme Partisi adayı eski Başbakan İon Kiku da seçmenlerin karşısına çıktı.

Bağımsız adaylar arasında Moldova'nın eski İçişleri Bakanı Andrey Nastase, eski Gençlik ve Spor Bakanı Oktavian Tsiku, eski Dışişleri Bakanı Tudor Ulyanovskiy, gazeteci Natalya Morar ve Viktoria Furtuna yer aldı. Gagauz Türkleri ise, eski Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah ve Moldova Sosyalistler Partisi adayı eski Başsavcı Aleksandr Stoyanoglo ile temsil edildi.