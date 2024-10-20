Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Referandum Süreci Devam Ediyor

Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Sürüyor

Moldova, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin sona ermesiyle birlikte önemli bir cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştiriyor. Ülkede yaklaşık 3 milyon seçmen bulunurken, Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre oy verme işlemindeki katılım oranı %42’yi geçti.

Seçimde Katılım ve Geçerlilik

Seçmen sayısının en az üçte birinin oy kullanması, seçimlerin geçerli kabul edilmesine olanak sağlıyor. Aynı gün, Moldova’nın Avrupa Birliği’ne katılım amacıyla anayasada yapılması planlanan değişiklikler için bir referandum da gerçekleşiyor. 900 binden fazla kişinin bu referanduma katıldığı bildirildi.

Yurt Dışındaki Seçmenler ve İhlaller

Özellikle Moskova gibi, 500 binden fazla Moldova vatandaşının yaşadığı yerlerde birçok oy verme merkezinde uzun kuyruklar gözlemlendi. Moldova İçişleri Bakanlığı ise seçim sırasında bazı ihlallerin tespit edildiğini duyurdu.

Adayların Oy Kullanma Süreci

11 adayın yarıştığı seçimde, mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu başkent Kişinev'de oyunu kullandıktan sonra, Moldova'nın geleceği için vatandaşları oylamaya katılmaya davet etti. Sandu, "Referandum sonuçları ülkemizin onlarca yıl kaderini belirleyecek. Oyumu Moldova'nın barış içinde ve özgürce gelişmesi için kullandım.” ifadelerini kullandı.

Moldova Sosyalistler Partisi’nin adayı ve eski Moldova Başsavcısı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo ise referanduma katılmadığını belirterek, “Mevcut yönetim, referandumu kendi seçim çıkarları için kullanıyor.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı olması halinde ilk ziyaretini Transdinyester bölgesine yapacağını vurguladı.

Diğer bir aday olan "Bizim" Partisi'nin eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy, referanduma katılmadığını belirterek, vatandaşları seçime katılmaya çağırdı ve “Her oyunuz Moldova için önem taşıyor.” dedi.