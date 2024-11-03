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Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Tur Heyecanı

Moldova'da Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Aleksandr Stoyanoglo arasında ikinci tur seçimi yapılıyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 07:25
Moldova'da Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İkinci Tur Heyecanı

Moldova'da İkinci Tur Seçimleri Başladı

Moldova'da halk, cumhurbaşkanını seçmek için yeniden sandık başına gitti. İkinci turda mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile Moldova Sosyalistler Partisi'nin adayı Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo yarışıyor.

Seçim Süreci

Seçimin ikinci turunda, yurt dışında yaşayanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 3 milyon 302 seçmenin bulunduğu Moldova'da oy verme işlemleri yerel saatle 07.00'de başlatıldı. Ülkedeki 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde toplam 2 bin 221 sandık kuruldu. Bu sandıklardan 234'ü yurt dışında, 30'u ise Moldova sınırları içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesinde yer alıyor. Ayrıca 68 sandık Gagauz Yeri Özerk Bölgesi'nde açıldı.

Oylama ve Gözlem Süreçleri

ABD, Kanada, Norveç, İsveç, İzlanda ve Finlandiya'da posta yoluyla da oy verme işlemleri gerçekleştirilirken, seçim yaklaşık 2 bin yerel ve uluslararası gözlemci tarafından izleniyor. Sandıkların kapanma saati 21.00 olarak belirlenmiş durumda.

Seçimin İlk Turu ve Referandum

Seçimlerin ilk turu, 20 Ekim'de gerçekleşti. Burada en fazla oyu alan Maya Sandu ve Aleksandr Stoyanoglo, cumhurbaşkanlığı koltuğu için mücadeleye devam ediyor. İlk turda adaylardan hiçbiri %50'den fazla oy alamadı, bu nedenle seçim ikinci tura taşındı.

Aynı gün, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik amacı doğrultusunda anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin bir referandum da düzenlendi. Referandum sonuçları, seçmenlerin %50,35'inin "evet", %49,65'inin ise "hayır" oyu vermesiyle belirlendi.

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