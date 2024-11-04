DOLAR
34,34 -0,12%
EURO
37,45 -0,71%
ALTIN
3.022,92 -0,16%
BITCOIN
2.372.208,77 -0,22%

Moldova'da Maya Sandu Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

Moldova'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Maya Sandu, oyların çoğunluğunu alarak yeniden seçilmiştir.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 08:38
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 08:38
Moldova'da Maya Sandu Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

Moldova'da Maya Sandu İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildi

Moldova'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Maya Sandu kesin olmayan sonuçlara göre yeniden göreve seçildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Sandu, %55,35 oy alarak siyasi rakibi Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo'nu geride bıraktı. Stoyanoglo ise %44,65 oyda kaldı.

Seçimlere Katılım Oranı ve Süreç

Moldova Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, ikinci turda katılım oranı %54,30 olarak belirlendi. Şu ana kadar oyların %99,68'i sayıldığı belirtilirken, kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimi kazanan adayın 45 gün içinde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması öngörülüyor.

İlk Tur ve Referandum Detayları

20 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin dolmasıyla birlikte yapılan ilk turda 2'si Gagauz Türkü toplam 11 aday yarıştı. Ancak, bu turda hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamayınca seçim ikinci tura kaldı. Aynı gün, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım arzusuyla anayasada değişiklik yapılmasına yönelik referandum da gerçekleştirildi. Bu referandumda seçmenlerin %50,35'i "evet", %49,65'i ise "hayır" oyu kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündemde Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler
2
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda Arıza Nedeniyle Yoğunluk Oluştu
3
Bolu ve Düzce'de Sis Gündelik Hayatı Olumsuz Etkiliyor
4
İzmir'de Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu
5
Evinde bunu yapanlar komşusunun ağına düşecek! 7.667 TL cezası var
6
Moldova'da Maya Sandu Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi
7
İşgal Altındaki Batı Şeria'da Saldırılar Devam Ediyor

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı