Moldova'da Maya Sandu Yeniden Cumhurbaşkanı Seçildi

Moldova'da Maya Sandu İkinci Kez Cumhurbaşkanı Seçildi

Moldova'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, Maya Sandu kesin olmayan sonuçlara göre yeniden göreve seçildi. Mevcut Cumhurbaşkanı Sandu, %55,35 oy alarak siyasi rakibi Gagauz Türkü Aleksandr Stoyanoglo'nu geride bıraktı. Stoyanoglo ise %44,65 oyda kaldı.

Seçimlere Katılım Oranı ve Süreç

Moldova Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan verilere göre, ikinci turda katılım oranı %54,30 olarak belirlendi. Şu ana kadar oyların %99,68'i sayıldığı belirtilirken, kesin sonuçların 3 gün içinde açıklanması bekleniyor. Seçimi kazanan adayın 45 gün içinde yemin ederek Cumhurbaşkanlığı görevine başlaması öngörülüyor.

İlk Tur ve Referandum Detayları

20 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Sandu'nun görev süresinin dolmasıyla birlikte yapılan ilk turda 2'si Gagauz Türkü toplam 11 aday yarıştı. Ancak, bu turda hiçbir aday %50'nin üzerinde oy alamayınca seçim ikinci tura kaldı. Aynı gün, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım arzusuyla anayasada değişiklik yapılmasına yönelik referandum da gerçekleştirildi. Bu referandumda seçmenlerin %50,35'i "evet", %49,65'i ise "hayır" oyu kullandı.