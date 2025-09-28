Moldova'da Parlamento Seçimi Başladı: 3 milyon 299 bin Seçmen Oy Kullanıyor

Moldova'da 3 milyon 299 bin seçmen yeni parlamento için oy kullanıyor; 2 bin 274 sandık, posta oyları ve yaklaşık 3 bin gözlemci seçimde görevde.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 07:53
Moldova'da halk, yeni parlamento üyelerini belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Moldova Merkez Seçim Komisyonu verilerine göre 3 milyon 299 bin seçmen bulunuyor; bunların 1 milyon 98 bini yurt dışında.

Sandıklar ve oy kullanma süreci

Oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de, ülke genelinde 36 bölgede ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde başladı. Toplam 2 bin 274 sandık kuruldu; bunların 301'i yurt dışında, 12'si Transdinyester bölgesinde ve 68'i Gagauz Özerk Yeri'nde yer alıyor.

ABD ve Kanada dahil 10 ülkede posta yoluyla da oy kullanma imkanı sağlandı. Seçimi yaklaşık 3 bin yerel ve yabancı gözlemci izliyor. Sandıklar yerel saatle 21.00'de kapanacak ve seçimde sandık çıkış anketi yapılmayacak.

Katılım barajı ve geçerlilik

Seçimlerin geçerli sayılabilmesi için seçmenlerin en az üçte birinin oylamaya katılması gerekiyor.

Adaylar, partiler ve seçim barajları

Parlamentodaki 101 sandalye için 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor. Seçim barajları şu şekilde: siyasi partiler için yüzde 5, parti koalisyonları için yüzde 7, bağımsız adaylar için yüzde 2.

Seçim mücadelesinin iktidardaki Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nın kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS) ile Sosyalistler, Komünistler ve Moldova'nın Geleceği partisinden oluşan Vatansever blok arasında yoğunlaşması bekleniyor.

Geçmiş seçim sonuçları

Moldova'da Temmuz 2021'de erken parlamento seçimi yapılmıştı. O seçimde PAS oyların yüzde 52,80'ini alarak tek başına hükümeti kurmuş, Sosyalistler ve Komünist partilerinden oluşan BECS ise yüzde 27,17 ile ikinci olmuştu.

