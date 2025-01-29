Moldova, NATO ile 2025-2028 Bireysel Ortaklık Programını Onayladı

Moldova, NATO ile 2025-2028 yıllarını içeren bireysel ortaklık programını onayladı. Moldova Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Dorin Recean liderliğinde gerçekleştirilen kabine toplantısının önemli bir gündem maddesi olduğu belirtildi.

Toplantıda onaylanan program, Moldova ile NATO arasında askeri alanda stratejik bir ortaklık tesis etmeyi hedefliyor. Program çerçevesinde, Moldova'nın savunma ve güvenlik kurumlarına NATO standartlarının entegre edilmesi, savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi ve NATO ülkeleri ile iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

Bu bağlamda, programın ulusal düzeyde hibrit sorunların önlenmesine ve bu tür sorunlarla mücadele edilmesine yönelik bir kapsayıcı yaklaşım sunması bekleniyor.

Moldova, 2006 yılında NATO ile Bireysel Ortaklık Eylem Planı (IPAP) imzalayarak iş birliğine başlamıştı.