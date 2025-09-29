Moldova Seçimleri: PAS Önde, 3 Parti ve 2 Blok Parlamentoya Girdi

Moldova seçimlerinde PAS yüzde 49,63 ile birinci oldu; 3 parti ve 2 blok parlamentoya girdi, oyların %98,24'ü sayıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 03:37
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 03:37
Moldova Seçimleri: PAS Önde, 3 Parti ve 2 Blok Parlamentoya Girdi

Moldova'da Seçim Sonuçları

Kesin Olmayan Veriler

Kesin olmayan sonuçlara göre Moldova milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun partisi dahil 3 parti ile 2 blok parlamentoya girdi.

Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre seçimde katılım oranı yüzde 52,15 olurken, sayılan oyların oranı yüzde 98,24 olarak açıklandı.

Batı yanlısı Sandu'nun kurduğu Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), oyların yüzde 49,63'ünü alarak birinci oldu.

Rusya ile yakınlaşmayı savunan Sosyalistler, Komünistler ve "Moldova'nın Geleceği" partilerinden oluşan "Vatansever" bloku ise oyların yüzde 24,51'ini alarak ikinci sırada yer aldı.

Seçim barajını geçen diğer oluşumlar arasında "Alternativa" blok yüzde 8,06 oy, "Bizim" Parti yüzde 6,24 oy ve "Yurtta Demokrasi" Partisi yüzde 5,66 oy oranlarıyla parlamentoya girdi.

Parti Liderlerinin Açıklamaları

PAS lideri İgor Grosu, düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın seçim sürecine müdahale ettiğini iddia ederek, "Seçmenlerin sandıklara arabalarla taşınması, oyların çalınması, bomba tehditleri, durumu istikrarsızlaştırma girişimleri gibi hususlar oldu." dedi.

"Alternativa" blokundaki Ulusal Alternatif Hareket Siyasi Partisi Başkanı İon Ceban, seçim sonucunun iptali yönündeki girişimlere karşı koyacaklarını belirterek, "Bu, ülkedeki durumu istikrarsızlaştıracak." ifadelerini kullandı.

"Bizim" Parti lideri Renato Usatiy ise vatandaşların seçim sürecinde korkutulduğunu savunarak, "Bu nedenle ortaya böyle bir sonuç çıktı." dedi.

Merkez Seçim Komisyonu Önündeki Protesto

Vatansever blokunda yer alan Sosyalistler Partisi (PSRM) Başkanı İgor Dodon, parti üyeleri ve yandaşları ile Merkez Seçim Komisyonu binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Dodon, iktidardaki parti PAS'ın seçimi kaybettiğini savunarak, "Muhalif güçler seçimi kazandı. Bu, muhaliflerin birleşerek parlamentoda koalisyon kurabileceği anlamına geliyor." dedi ve oyların "dürüstçe" sayılması çağrısında bulundu.

Katılım, Barajlar ve Sonraki Aşama

Parlamentodaki 101 sandalye için yarışan seçimde 14 siyasi parti, 4 siyasi blok ve 4 bağımsız aday yer aldı. Seçime katılan siyasi partiler için baraj yüzde 5, parti koalisyonları için yüzde 7 ve bağımsız adaylar için yüzde 2 olarak belirlendi.

Merkez Seçim Komisyonu, seçimin kesin sonuçlarını Anayasa Mahkemesi'nin onayına sunacak; mahkemenin bu sonuçları 5 gün içinde onaylaması gerekiyor.

