Moldova'ya Avrupa'dan Destek

Moldova'ya Sarsılmaz Destek

Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Romanya ve İngiltere birlikteliği, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya olan desteklerini vurguladı. Bu açıklama, Budapeşte'deki Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi esnasında yapıldı.

Toplantı Sonrası Açıklama

İtalya Başbakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, "Moldova'ya olan sarsılmaz desteğimizi yine teyit ediyoruz" ifadesine yer verildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sandu'nun yüksek katılımla tekrar seçilmesi ve Moldova halkının demokrasiye olan bağlılığı övüldü.

Demokratik Başarıların Takdiri

Açıklamada, Moldova'nın Avrupa Birliği üyeliğini güvence altına alan referandum sonucunun da memnuniyetle karşılandığı belirtildi. "Moldova'nın barış, refah ve istikrar arayışında yanındayız" denildi.

Seçim Sürecinin Önemi

Ülkedeki seçim sürecinin integretif özellikleri vurgulandı ve "Yolsuzluk, oy satın alma gibi girişimlere karşı kararlılığımızı sürdürüyoruz" ifadesi kullanıldı. Moldova'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunma konusundaki destek de yine vurgulandı.

Başkan Sandu'nun İkinci Dönemi

Dağılması beklenen bu destek, Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun 3 Kasım'daki seçimde elde ettiği zafer ile desteklenmektedir. Böylece Sandu, ikinci dönemine başlamış oldu.