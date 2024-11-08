DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.627.558,99 0,19%

Molla Cami'nin İzleri: İstanbul'da Tarihi Bir Etkinlik

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde Molla Cami üzerine düzenlenen etkinlik ve sergi katılımcılarıyla önemli anlara sahne oldu.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 23:24
Molla Cami'nin İzleri: İstanbul'da Tarihi Bir Etkinlik

Horasanlı Alim Molla Cami'nin Eserleri Gün Yüzüne Çıktı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından düzenlenen "Horasan'dan İstanbul'a: Molla Cami" etkinliği, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte, Molla Cami'nin hayatı ve eserleri üzerine önemli konuşmalar yapıldı.

TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz’ın Vurguları

TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, Molla Cami'nin kendisi için hayranlık uyandıran bir eser yazarı olduğunu belirtti. Yılmaz, bu tür etkinliklerin geçmişe saygı ve geleceğe bırakılan mirası yaşatma amacını taşıdığını ifade ederek, "Gelecek nesillere kendi medeniyet ve kültürümüzü aktarabilmek adına bu tür etkinliklere devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Prof. Dr. Murteza Bedir'in Değerlendirmeleri

Konuşmalarında Molla Cami'nin çok yönlülüğünü vurgulayan Prof. Dr. Murteza Bedir, "Molla Cami, 15. yüzyılda yaşamış bir mutasavvıf ve şair dir. Felsefe ve tasavvufun iç içe geçtiği dönemlerde bu gibi isimlerin önemini daha iyi kavramamız gerekiyor," dedi.

Çeşitli Gözlemler ve Tarihi Bilgiler

Doç. Dr. Ertuğrul Ökten, Molla Cami'nin ilim tahsil dönemine dikkat çekerek, şiir ve eğitimden bahsetti. Ayrıca, İstanbul'a gelirken Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiğini öğrenen Molla Cami'nin geri döndüğünü belirten Prof. Dr. Mücahit Kaçar, onun İstanbul'da daha uzun süre kalma potansiyeline sahip olduğunu aktardı.

Etkinlikten Ardından Açılan Sergi

Etkinlik sonrası, Molla Cami'ye ait el yazması eserlerin sergilendiği "Molla Cami'nin Eserleri" sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi, 13 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak.

Molla Cami Kimdir?

Molla Cami, 15. yüzyılda yaşamış, Fars edebiyatında önemli bir yere sahip olan sadık bir şairdir. Tasavvuf alanında önemli bilgileriyle Arap edebiyatı ve felsefesine katkılarda bulunmuştur. Eğitim hayatında Ali Kuşçu ile işbirliği yaparak matematik üzerine çalışmış, bu sayede zengin bir kültürel miras bırakmıştır. Molla Cami, geniş coğrafyasıyla pek çok alimi, mutasavvıfı ve sultanı etkilemiş ve saygı kazanmıştır.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TYEK), "Horasan'dan İstanbul'a: Molla Cami" programı...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TYEK), "Horasan'dan İstanbul'a: Molla Cami" programı düzenlendi. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TYEK), "Horasan'dan İstanbul'a: Molla Cami" programı...

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığınca (TYEK), "Horasan'dan İstanbul'a: Molla Cami" programı düzenlendi. Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ndeki etkinlikte, TYEK Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Kasım 2024 Gündemi: Ekonomi, Spor ve Diplomasi
2
Sultanbeyli'de Tartışma Cinayeti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Novi Sad'daki Ölümlü Kaza Sonrası Protestolar: Köprü Trafiğe Kapandı
4
Edirne'de Tırda 24 Kilo 300 Gram Kokain Ele Geçirildi
5
Miçotakis: Türkiye ile İlişkilerde İstikrar Şart!
6
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırılarına Devam Ediyor

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi