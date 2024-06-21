Moloz kavgası kanlı bitti : yönetici apartman sakinini öldürdü!

Olay, dün saat 21.30 sularında yaşandı. Hüseyin Akıncı ile oturduğu apartmanın yöneticisi D.E.A., arasında, binanın önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında D.E.A., tabancasını çıkarıp, Akıncı'ya ateş etti. Akıncı, boğazına isabet eden kurşunla kanlar içinde kalarak yere yığıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerindeki ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla harekete geçti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akıncı, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak adı geçen D.E.A., ruhsatlı tabancasıyla birlikte Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Polis yetkilileri, D.E.A.'nın durumuyla ilgili işlemlere devam ettiklerini belirtti.