Mont Blanc Dağı'nda Buz Kütlesi Düşmesi: 1 Dağcı Hayatını Kaybetti

Mont Blanc Dağı'nda Trajedi

Fransa'nın İtalya sınırına yakın konumda bulunan Mont Blanc Dağı'nda, tırmanış yapan bir grup dağcı üzerinde büyük bir buz kütlesinin düşmesi sonucunda acı bir olay yaşandı. Olayda, 1 dağcı yaşamını yitirirken, 4 dağcı da yaralandı.

Valilikten Açıklama

Haute Savoie Valiliği, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, olay hakkında detayları paylaştı. Açıklamada, buz kütlesinin düşmesi sonucu dağcıların büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı ve bu nedenle 15 kişilik grubun da etkilenerek 1 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Ayrıca, 4 kişinin yaralandığı belirtilirken, 10 kişinin ise kurtulduğu bilgisi verildi. Doğal Etkenler Söz Konusu

Valilik, buz kütlesinin düşüşünü tetikleyen nedenlerin doğal olduğunu duyurdu. Olay sonrası yapılan incelemelerde, bölgede tırmanış yapan dağcıların güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler üzerinde durulması gerektiği bildirildi.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Ulusal basında yer alan haberlere göre, dağcıların geceyi Mont Blanc Dağı'nın eteklerindeki bir sığınakta geçirdiği bilinen iki Alman vatandaşı için arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam ediyor.