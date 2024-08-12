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Mont Blanc Dağı’nda Sıcaklık Rekoru: 33 Saat Donma Noktasının Üstünde

Mont Blanc Dağı’nda 33 saat süresince hava sıcaklığı 0 derecenin üzerinde kaydedildi. Buzul erimesi riski artıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 21:23
Mont Blanc Dağı’nda Sıcaklık Rekoru: 33 Saat Donma Noktasının Üstünde

Mont Blanc Dağı'ndaki Sıcaklık Artışı

İtalya'nın kuzeyinde yer alan Mont Blanc Dağı’nın zirvesinde, 4,750 metre yükseklikte hava sıcaklığının 33 saat boyunca 0 °C’nin üzerinde ölçüldüğü bildirildi. 10 Ağustos'tan 11 Ağustos'a kadar devam eden bu sıcaklık, yoğun buzul erimesine ve kar katmanlarının hızlı bir şekilde azalmasına yol açabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

Çevre Koruma Ajansı'ndan Açıklama

Valle d'Aosta Bölgesi Çevre Koruma Ajansı (ARPA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcakların Mont Blanc Dağı’nın zirvesinde de hissedildiği açıklandı. Meteorolojik veriler, 10 Ağustos gece yarısından itibaren sıcaklığın 33 saat boyunca 0 °C’nin üzerinde kaldığını gösteriyor.

Sıcaklık Değişiklikleri ve Etkileri

ARPA yetkilisi Marco Cappio Borlino, bu kadar uzun bir süre boyunca sıcaklığın donma noktasının üzerinde kaldığından oldukça emin olduklarını belirtti. Geceleri de sıcaklığın düşmemesi, dağın yüksek kesiminde anormal bir durum olarak nitelendirildi. Bu durum, kar ve buzulun erimesine yol açacağını vurguladı.

Aşırı Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

Ayrıca, İtalya genelinde kuzeyden güneye doğru etkili olacak olan aşırı sıcak hava dalgasının, hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı, başkent Roma dahil 19 kentte 'kırmızı' alarm vererek, özellikle hasta, yaşlı ve çocukları sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı uyardı.

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