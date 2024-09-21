Montreal'deki Camide Bıçaklı Saldırı: 3 Yaralı

Montreal'deki Camideki Saldırı

Kanada'nın Montreal kentindeki bir camide, cuma namazı sırasında yaşanan bıçaklı bir saldırıda üç kişi yaralandı. Olay, cemaatin saldırgana müdahale etmeye çalışırken meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Yerel polis, 24 yaşındaki şüphelinin olay yerinde yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamalara göre, sorgulanan saldırganın bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Saldırı Sonrası Yaralanmalar

Polis sözcüsü, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını ve üçünün de hafif bıçak yaraları aldığını belirtti. Cami cemaatinin, polis ekipleri gelene kadar saldırganı kontrol altında tuttuğu ifade edildi.

İlgili Kuruluşların Tepkisi

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi olduklarını ve daha fazla detay paylaşacaklarını bildirdi. Bu durum, Müslüman topluluğunda endişe yarattı.