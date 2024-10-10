Moratinos'tan 3. Dünya Savaşı Uyarısı: Orta Doğu'da Tehlikeli Gelişmeler

Medeniyetler İttifakı'ndan Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Orta Doğu'daki çatışmaların dünya barışı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Tehlikeli Gelişmelere Dikkat Çekti

Barselona'da düzenlenen bir konferansta konuşan Moratinos, "İlk kez bu kadar endişeli olduğumu belirtmek isterim. Eğer bu gidişat devam ederse, gerçek bir 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Durumun Ciddiyetini Vurguladı

Moratinos, sözlerine şöyle devam etti: "Bölge öncelikle Gazze ve Batı Şeria'daki yerel çatışmalarla başladı, ancak şimdi Lübnan'da Hizbullah'a karşı daha büyük bir savaşa doğru sürükleniyoruz. İran'ın katılımıyla birlikte bu durum bölgesel bir savaşı işaret ediyor."

Politik Çözüm Çağrısı

"Hamas'la olan çatışmalarda savaşın bir çözüm olmadığını, toprak meselelerinin çözümü için siyasi bir anlaşma gerektiğini biliyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için Filistin Devleti'nin tanınmasının en önemli çözüm olduğunu savunuyorum" dedi.

Uluslararası Koalisyon Çağrısı

Moratinos, ABD'nin bölgedeki etkisinin azaldığını belirterek, uluslararası topluma "Eğer ABD bu duruma müdahale edemiyorsa, o zaman bu çılgınlıkları durdurmak için birlikte bir koalisyon kurmalıyız" şeklinde seslendi.

Eski Başbakan da Endişeli

Konferansta konuşan eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, İran'ın savaşa dahil olması durumunda "İsrail yönetimi bu durumu bir medeniyetler savaşı olarak sunmaya çalışabilir, bu da yeni ittifakların oluşumuna neden olabilir" uyarısında bulundu.