Morg ve hastaneler doldu taştı Han Yunus'tan kaçış sürüyor!

Gazze'de savaş yıkım boyutlarını da aşmış durumda. Artık hastane ve morglar doldu taştı. Ateş hattından kaçanlar, su bulmaya çabalayanlar ve sınırlı yiyeceklerle karınlarını doyurmak için uğraşanlar... İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hayat giderek daha zorlu bir hal alıyor.

Haftalardır hastaneler ve morglar aynı kritik durumu koruyor. Yaralılar için hastanelerdeki durum vahim; onlara yerlerde müdahale ediliyor. Morglar hala taşma noktasına gelmiş durumda. Savaşın etkisi yine sivil halkı savunmasız bırakıyor. Gazzelilerin karşılaştığı şiddetli saldırılar savaşın yıkımını yeniden gözler önüne seriyor.

İsrail ordusunun karadan ve havadan gerçekleştirdiği yoğun saldırılar, güneydeki Han Yunus kentinden kaçışların artarak devam etmesine neden oluyor. Yaşadıkları yerleri terk edenler arasında kronik rahatsızlıkları olanlar da bulunuyor. Özellikle engelliler için kaçış süreci oldukça zorlayıcı bir deneyim haline geliyor.

Refah'a ulaşmak için Han Yunus'tan kaçanları ise kötü koşullar altında hayatta kalmaya çabası karşılıyor. Aynı zamanda, Gazze genelinde yaşanan su krizi de hala büyük bir sorun olmaya devam ediyor.