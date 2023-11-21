Morgan Stanley'den Merkez Bankası'nın yapacağı faiz kararına ilişkin tahmin: Faiz 250 baz puan artırılacak

Son altı aydır Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz artışlarına devam ediyor. Ekim ayında yapılan son artışla faiz oranı yüzde 35'e yükseltilmişti. Morgan Stanley CEEMEA Ekonomisti Hande Küçük, Merkez Bankası'nın sıkılaşma sürecinin bir sonraki toplantıda daha yavaş bir hızla devam edeceğini öngörüyor.

Morgan Stanley tarafından hazırlanan notta, TCMB'nin Para Politikası Kurulu'nun son açıklamaları ve Başkan Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu sunumunun, enflasyona yönelik ek sıkılaştırma adımlarının işaretlerini verdiği belirtildi. Ancak belirli bir ileriye dönük yönlendirme olmaması da vurgulandı.

Banka, TCMB'nin sıkılaşma döngüsünde daha yavaş bir tempoya geçebileceğini öngörse de, kesin bir yönlendirme olmamasına rağmen temponun azalacağı öngörüsünde bulundu.

Morgan Stanley, parasal politikanın büyük ölçüde normalleştiğini ve şimdiye kadar yapılan sıkılaştırmanın etkisinin ilerleyen aylarda daha belirgin hale geleceğini belirterek, bir sonraki toplantıda 250 baz puanlık daha ılımlı bir artış beklediğini ifade etti.

Notta ayrıca, ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkileri değerlendirerek TCMB'nin artış hızını azaltması ve birikimli sıkılaştırma adımlarının etkilerini gözden geçirmesi gerektiği değerlendirmelerine yer verildi.