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Moritanya Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Moritanya açıklarında düzensiz göçmen teknesinin alabora olması sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 14:18
Moritanya Açıklarında Düzensiz Göçmen Teknesi Alabora Oldu

Moritanya Açıklarında Trajik Olay

Moritanya Sahil Güvenliği, başkent Nuakşot'un açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu ve bu olayda 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olayın Detayları

Resmi kaynaklara göre, tekne yaklaşık 140 düzensiz göçmeni taşıyordu. Sahil Güvenlik ekipleri, bu kazada 103 kişiyi kurtarmayı başardı ve denizden 25 cesedi çıkardı. Kazanın ardından arama kurtarma çalışmaları hâlâ devam etmektedir.

Geçmişteki Olaylar

Daha önce, Moritanya güvenlik güçleri 4 Temmuz'da, ülkenin güneybatısındaki Ndiago şehri açıklarında 89 düzensiz göçmenin cesedini Atlas Okyanusu'ndan çıkarmıştı. Bu tür trajik olaylar, bölgenin düzensiz göçmen akını açısından önemli bir geçiş noktası olduğunu göstermektedir.

Göçmenlerin Avrupa Hayalleri

Moritanya, Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz Afrikalı göçmenler için önemli bir transit ülke konumundadır. Genellikle aşırı yüklü teknelerle denize açılan göçmenlerin çoğunluğu, İspanya'nın Kanarya Adaları gibi bölgelere ulaşmayı hedeflemektedir.

Geçtiğimiz yıl, İspanyol hükümeti yaklaşık 40 bin göçmenin sınırlarına ulaştığını ve bu sayının bir önceki yıla oranla iki kat arttığını açıklamıştır.

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