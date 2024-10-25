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Moritanya'da Gazze ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi

Moritanya'nın başkenti Nuakşot'ta binlerce kişi, Gazze ve Lübnan'a destek vermek için gösteri yaptı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 23:19
Moritanya'da Gazze ve Lübnan İçin Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi

Moritanya'da Dayanışma Gösterisi

Moritanya'nın başkenti Nuakşot, Gazze ve Lübnan'daki İsrail saldırılarına karşı duyulan tepki ile dolup taştı. Binlerce vatandaş, "Siyonist Sızmayla Mücadele ve Haklı Davaları Savunmak için Öğrenci Girişimi" adlı sivil oluşumun çağrısıyla bir araya gelerek dayanışma yürüyüşü düzenledi.

Protestoya Katılım ve Engeller

Göstericiler, cuma namazının ardından Ulu Cami'den hareket ederek Birleşmiş Milletler temsilciliğine doğru ilerlemek istediler. Ancak, güvenlik güçleri bu girişimi engelledi.

Pankartlar ve Mesajlar

Protestoya katılanlar, Filistin, Lübnan ve Moritanya bayrakları taşıyarak, "Tufan kırılmaz bir iradedir", "Gazze, bir yıldır metanet", "Gazze'de terörün lideri Amerika'dır" yazılı pankartlar ile sloganlar attı.

Çağrılar Devam Ediyor

Göstericiler, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıların durması için dünya çapında yürüyüş ve eylemlerin artırılmasını talep etti.

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