Moritanya'da Yeni Hükümet Oluştu

Moritanya'da Yeni Hükümet Oluşumu

Moritanya, 29 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulumu sürecini tamamladı. Moritanya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mevlay Veled Muhammed Lagzaf, başkent Nuakşot'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, toplam 29 bakanın yer aldığı yeni hükümeti kamuoyuna duyurdu.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Belirlendi

Yeni hükümetin başbakanlığına Muhtar Veled Accay atanırken, Dışişleri Bakanı olarak görevine devam eden Muhammed Salim Veled Merzuk ise yeni başbakanlık yönetiminde de yer aldı.

Seçim Sonuçları ve Yeni Dönem

Batı Afrika'nın bu önemli ülkesi olan Moritanya'da, 29 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muhammed Veled Gazvani, oyların %56,12'sini alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu sonuç, ülkenin siyasi haritasında önemli değişikliklerin habercisi oldu.